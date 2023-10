L'autorité britannique de surveillance financière a exhorté mercredi les investisseurs qui ont subi des pertes à cause d'un fonds géré par Neil Woodford, une star de la sélection d'actions, à accepter un plan de réparation ou à s'exposer à une coûteuse bataille judiciaire qui durera des années.

Link Fund Solutions, ancien administrateur agréé du LF Woodford Equity Income Fund, a proposé un plan de réparation d'une valeur maximale de 230 millions de livres (279 millions de dollars).

Le fonds a été suspendu en 2019 après avoir eu du mal à répondre aux demandes de rachat suite à des mois de sous-performance.

La somme offerte est inférieure à ce que la FCA et les groupes d'investisseurs souhaitaient.

"Nous pensons qu'il s'agit de la solution la plus rapide et la plus efficace pour obtenir un meilleur résultat que tout autre moyen", a déclaré Therese Chambers, directrice exécutive conjointe de la FCA chargée de l'application de la loi, lors de l'assemblée annuelle de l'organisme de surveillance.

"Nous encourageons les investisseurs à examiner sérieusement cette proposition", a-t-elle déclaré, ajoutant que les paiements pourraient commencer au début de 2024.

La FCA enquête sur la débâcle de Woodford et Link a déclaré qu'elle n'accepterait ses conclusions que si le système de réparation était mis en place, faute de quoi elles seraient contestées, a déclaré Mme Chambers.

"L'affaire devra être traitée par l'Upper Tribunal ou par les tribunaux, et tout litige de ce type est très complexe, comporte un certain degré de risque juridique, prend du temps et de l'argent", a déclaré M. Chambers.

"L'issue est incertaine et risque de se produire dans plusieurs années.

Link a déclaré le mois dernier qu'elle avait conclu le règlement sur la base du fait qu'elle ne reconnaissait pas sa responsabilité et que, si la procédure n'aboutissait pas, il pourrait s'écouler de nombreuses années avant que le litige ne soit résolu.

Chambers a déclaré que si le plan de redressement aboutissait, la FCA publierait alors les conclusions de son enquête sur le fonds Woodford, connues sous le nom de "Final Notice" (avis final).

"Si ce n'est pas le cas, nous devrons suivre nos procédures normales pour prendre des mesures formelles d'application", a-t-elle déclaré. (Reportage de Huw Jones ; Rédaction d'Alex Richardson)