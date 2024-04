L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A. est une société dont l'activité principale est la fabrication et la vente de produits cosmétiques et de bien-être. Ses marques comprennent L'OCCITANE en Provence, Melvita, Le Couvent des Minimes, Erborian et L'OCCITANE en Bresil. La société opère à travers trois segments. Le segment Sell-out vend ses produits directement aux clients finaux par le biais de magasins et du site Internet de la Société. Le segment Sell-in vend ses produits à des intermédiaires, y compris des distributeurs, des grossistes, des chaînes de télévision et des détaillants de voyage. Les intermédiaires vendent les produits aux clients finaux. Le segment Business to Business vend ses produits aux compagnies aériennes et aux hôtels. Ces compagnies aériennes et ces hôtels fournissent les produits en tant que commodités gratuites aux clients finaux. La société exerce ses activités au Japon, en Chine, en France, au Royaume-Uni et en Russie, entre autres.

Secteur Produits cosmétiques