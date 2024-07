Plus de 100 entreprises, dont Unilever, L'Occitane et Iberdrola, ont demandé aux gouvernements d'adopter des politiques plus strictes afin d'atteindre l'objectif des Nations unies consistant à mettre un terme à la disparition de la nature d'ici à la fin de la décennie.

Alors que plus d'un million d'espèces sont en voie d'extinction, le monde a conclu un accord historique en 2022 pour protéger la biodiversité, notamment en s'engageant à protéger 30 % des écosystèmes naturels de la planète.

Les pays se réuniront lors du sommet sur la biodiversité COP16 en octobre en Colombie pour régler les détails de la mise en œuvre de cet engagement.

Dans une lettre communiquée en exclusivité à Reuters avant les négociations, 132 entreprises représentant un chiffre d'affaires total de 1 100 milliards de dollars ont demandé que des mesures plus énergiques soient prises.

Parmi les autres entreprises qui ont signé l'appel à l'action - sur des mesures allant de la réforme des subventions à l'utilisation de l'eau et aux pratiques agricoles - figurent le mineur Teck Resources, le groupe alimentaire Danone, l'entreprise énergétique RWE et le cimentier Holcim.

L'homme décime la faune et la flore en détruisant les écosystèmes indigènes, en polluant la nature et en provoquant le changement climatique.

Quel que soit le coût financier des mesures préventives, certaines des personnes qui soutiennent la lettre ont déclaré que le coût le plus important serait celui de la disparition d'espèces, car la production alimentaire dépend d'un nombre décroissant de pollinisateurs, par exemple, et de la perturbation des systèmes d'approvisionnement en eau qui dépendent d'écosystèmes vulnérables.

"Si nous ne nous concentrons pas sur la nature, si nous ne nous concentrons pas sur la biodiversité, l'entreprise que nous exploitons pourrait même ne plus exister dans les années à venir", a déclaré Rishi Kalra, directeur exécutif et directeur financier du groupe Olam Food Ingredients (ofi), l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'ingrédients pour l'alimentation et les boissons.

Par exemple, l'entreprise compte sur les abeilles pour polliniser ses fermes d'amandes, a déclaré Kalra lors d'une interview.

"La nourriture peut ne pas être disponible. Les gens risquent de ne pas avoir de moyens de subsistance si la nature n'est pas protégée.

La déforestation de la forêt amazonienne au Brésil, par exemple, a réduit les précipitations et modifié les régimes climatiques dans des zones agricoles critiques qui fournissent une grande partie du soja et du bœuf dans le monde.

"Sans la nature, sans l'eau, il est impossible d'avoir une vie humaine, pas même de prospérer, mais simplement d'exister", a déclaré Laurent Freixe, directeur général de Nestlé Amérique latine.

Parce que les stratégies respectueuses de la nature peuvent augmenter les coûts à court terme, certaines entreprises hésitent à agir à moins que les gouvernements ne fixent des règles applicables à l'ensemble du marché ou n'offrent les incitations nécessaires pour les contraindre à agir.

L'action volontaire des entreprises ne suffirait pas à elle seule, selon la lettre coordonnée par le groupe de pression Business For Nature, qui a élaboré des recommandations politiques.

Les gouvernements doivent veiller à ce que les entreprises et les acteurs financiers protègent et restaurent la nature.

D'autres mesures doivent être prises pour garantir une utilisation durable des ressources, valoriser et intégrer la nature dans la prise de décision et la divulgation d'informations, et renforcer les accords mondiaux visant à lutter contre la perte de la nature. (Reportage de Simon Jessop à Londres et de Jake Spring à Sao Paulo ; rédaction de Barbara Lewis)