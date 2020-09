L'Oréal : Bon timing pour anticiper un retour de la volatilité 30/09/2020 | 09:33 achat En cours

Cours d'entrée : 281.3€ | Objectif : 296.7€ | Stop : 273.9€ | Potentiel : 5.47% Après plusieurs semaines d'oscillations horizontales, le titre L'Oréal pourrait bien renouer avec une orientation franche. La sortie de l'actuel trading range devrait donner le point de départ d'un retour de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 296.7 €. Points forts La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 251.9 EUR.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 290.3 EUR.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Avec une valeur d’entreprise estimée à 5.45 fois le chiffre d’affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 42.55 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Sous-secteur Parfums et cosmétiques Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. L'ORÉAL 6.63% 184 869 KAO CORPORATION -10.24% 36 889 SHISEIDO COMPANY, LIMITED -21.43% 23 124 NATURA &CO HOLDING S.A. 28.50% 10 993 AMOREPACIFIC CORPORATION -18.00% 8 652 KOSÉ CORPORATION -19.50% 6 956 PROYA COSMETICS CO.,LTD. 57.65% 4 099 FANCL CORPORATION 19.33% 3 970 GUANGDONG MARUBI BIOTECHNOL.. 5.76% 3 735 AMOREPACIFIC GROUP -40.87% 3 295 INTERPARFUMS SA 17.30% 2 399

Données financières EUR USD CA 2020 28 271 M 33 166 M - Résultat net 2020 3 718 M 4 362 M - Tréso. nette 2020 3 522 M 4 132 M - PER 2020 42,9x Rendement 2020 1,46% Capitalisation 157 Mrd 185 Mrd - VE / CA 2020 5,45x VE / CA 2021 4,97x Nbr Employés 87 974 Flottant 42,1% Prochain événement sur L'ORÉAL 19/10/20 Veeva Quality & Regulatory Global Summit Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 26 Objectif de cours Moyen 273,48 € Dernier Cours de Cloture 281,50 € Ecart / Objectif Haut 19,4% Ecart / Objectif Moyen -2,85% Ecart / Objectif Bas -29,0% Dirigeants Nom Titre Jean-Paul Agon Chairman & Chief Executive Officer Alexis Perakis-Valat President-Consumer Products Division Barbara Lavernos Chief Operating & Technology Officer & EVP Christophe Babule Chief Financial Officer & Executive Vice President Laurent Attal Vice President & GM-Research & Innovation