L'Oréal : Retournement baissier de court terme en prévision 22/06/2021 | 09:56 Nicolas Chéron 22/06/2021 | 09:56 vente En cours

Cours d'entrée : 386.8€ | Objectif : 368.6€ | Stop : 396.65€ | Potentiel : 4.71% L'Oréal pourrait subir des dégagements suite à la forte appréciation de son cours. Le titre montre, en effet, des premiers signes d'essoufflement sur le court terme.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 368.6 €. Synthèse D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 48.67 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.

Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Parfums et cosmétiques Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. L'ORÉAL 25.24% 259 995 KAO CORPORATION -15.18% 28 198 SHISEIDO COMPANY, LIMITED 10.83% 27 854 NATURA &CO HOLDING S.A. 10.10% 15 645 AMOREPACIFIC CORPORATION 36.65% 15 122 KOSÉ CORPORATION 1.31% 8 941 COTY INC. 23.50% 6 642 YATSEN HOLDING LIMITED -44.71% 5 937 PROYA COSMETICS CO.,LTD. -0.45% 5 732 AMOREPACIFIC GROUP 35.88% 5 288 FANCL CORPORATION -13.24% 3 876

Données financières EUR USD CA 2021 30 871 M 36 754 M - Résultat net 2021 4 440 M 5 286 M - Tréso. nette 2021 5 688 M 6 771 M - PER 2021 48,7x Rendement 2021 1,13% Capitalisation 218 Mrd 260 Mrd - VE / CA 2021 6,89x VE / CA 2022 6,33x Nbr Employés 85 392 Flottant 42,2% Prochain événement sur L'ORÉAL 29/07/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 27 Dernier Cours de Cloture 389,25 € Objectif de cours Moyen 345,42 € Ecart / Objectif Moyen -11,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Nicolas Hieronimus Chief Executive Officer & Director Christophe Babule Chief Financial Officer Jean-Paul Agon Chairman Barbara Lavernos Deputy CEO-Research, Innovation & Technology Antoine Vanlaeys Chief Operating Officer