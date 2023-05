L'Oréal : Bernstein dégrade son opinion

Les analystes de Berstein ont dégradé jeudi leur opinion sur le titre L'Oréal, qu'ils ramènent de 'surperformance' à 'performance en ligne avec le marché', avec un objectif de cours rehaussé de 400 à 445 euros.



Dans une note sectorielle, le bureau d'études justifie sa décision par l'envolée de 31,5% du cours de l'action depuis le début de l'année, une progression qui l'a ramené selon lui à un niveau proche du modèle de valorisation qu'il a établi sur le titre.



De manière plus générale, Bernstein juge que le secteur européen de la grande consommation est aujourd'hui surévalué à hauteur de 10%, alors que les perspectives économiques ne font apparaître aucun potentiel de revalorisation.



D'après les analystes, L'Oréal demeure bel et bien l'une des meilleures sociétés du secteur, et l'un des titres stratégiques à détenir aux côtés de Beiersdorf, Lindt et Nestlé, mais ils estiment ne pas être en mesure de recommander aux investisseurs d'accroître davantage leurs positions au vu du contexte actuel.



S'ils reconnaissent que la croissance organique du groupe pourrait encore surprendre à la hausse (+13% au premier trimestre, et sans l'aide de la Chine), les professionnels jugent aussi que le titre reste vulnérable à une éventuelle poussée des rendements obligataires.



