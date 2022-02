L'Oréal : Credit Suisse relève son opinion à 'neutre'

Credit Suisse a relevé jeudi son opinion sur le titre L'Oréal, portée de 'sous-performance' à 'neutre' avec un objectif de cours rehaussé de 285 à 395 euros.



Dans une vaste étude consacrée au secteur européen des produits de grande consommation, l'analyste dit voir dans le géant français des cosmétiques les qualité d'un 'premier de la classe'.



'L'Oréal a été le plus performant des grands groupes de consommation européens ces dernières années grâce à son excellence dans de nombreux domaines allant du commerce électronique au développement de marques en passant par la détermination des grandes tendances de la cosmétique active et des produits professionnels', rappelle-t-il.



'Bien que nous pensions que le groupe va avoir du mal à répéter ses taux de croissance passés en Chine, nous nous attendons à ce que ses marchés finaux grimpent de 6,5% (pour ce qui concerne ses pays et catégories-clé)', ajoute l'intermédiaire.



Malgré son avis favorable sur les fondamentaux du groupe, Credit Suisse explique qu'il préfère attendre un meilleur point d'entrée pour passer à l'achat sur le titre, évoquant un profil risque/rendement peu favorable aux niveaux actuels compte de tenu de sa valorisation et des grandes espérances du marché.



