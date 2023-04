L'Oréal : Oddo BHF relève son objectif de cours

Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre L'Oréal, avec un objectif de cours relevé de 346 à 387 euros.



L'analyste rapporte que le CA trimestriel de L'Oréal est ressorti près de 9% au-delà des attentes, 'l'amplitude de la surprise est de mémoire inédite', souligne le broker. Le CA ressort ainsi à 10 380 ME, soit une croissance organique de 13%.



'L'Oréal est sans doute le pure player de qualité dont le modèle est le plus abouti au sein des acteurs européens et US du Food Spirits HPC. Nous estimons que cette supériorité est très fortement reflétée dans les multiples de PE (36x 2023e)', juge Oddo BHF.



Dans ce contexte, l'analyste indique réviser ses prévisions de BPA sur 2023 et au-delà de 3% suite au T1, ce qui l'amène désormais à anticiper une croissance organique de 10% sur 2023.





