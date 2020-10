L'Oréal : Oddo salue 'une belle remontée' et relève sa cible

23/10/2020 | 09:59

Malgré un recul du CA de 8,6% lors des neuf premiers mois de l'année, Oddo estime que l'Oréal a réalisé ' une très belle remontée au 3e trimestre ' avec une croissance organique à +1,6% qui a été gommée par un effet devises (-4,6%) .



' Ce n'était pas du tout acquis, estime l'analyste. Il était difficile de passer de -18,8% au 2e trimestre à un retour à la croissance.'

Le groupe a fait le choix de contre-attaquer dès l'été avec des lancements, relancements, soutien marketing et soutien aux distributeurs... ' Le degré de confiance vis-à-vis du 2nd semestre se renforce ', analyse le broker.



Oddo reste malgré tout ' neutre ' mais relève son objectif de cours sur le titre à 278 euros, contre 271 euros auparavant.





