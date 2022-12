L'Oréal : RBC dégrade à 'sous-performance'

Royal Bank of Canada a annoncé lundi avoir dégradé son opinion sur L'Oréal, qu'il ramène de 'performance en ligne avec le secteur' à 'sous-performance', avec un objectif de cours abaissé de 310 à 290 euros.Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, l'intermédiaire dit observer quelques 'fissures' qui commencent à apparaître dans l'exécution jusqu'ici sans faille du géant des cosmétiques.RBC revient en particulier sur les performances 'impressionnantes' affichées en Chine, un marché qui représente désormais 20% de ses ventes, ce qui signifie selon lui que la croissance dans le pays est mécaniquement appelée à ralentir.L'analyste évoque aussi une détérioration de la qualité des résultats, qu'il considère comme un symptôme de l'interruption du 'cercle vertueux' qui caractérisait jusqu'à présent le groupe du fait de la dynamique en sur-régime installée afin de compenser le récent ralentissement de la Chine.Enfin, l'intermédiaire rappelle que L'Oréal reste très exposé aux pays développés et à la consommation non-essentielle, une configuration qu'il juge loin d'être favorable au vu du contexte économique actuel.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.