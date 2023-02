L'Oréal : Stifel confirme son objectif de cours de 405 E

L'analyste estime que L'Oréal a publié des chiffres rassurants pour le 4ème trimestre et l'exercice 2022, avec une croissance légèrement supérieure aux attentes.



' La croissance de +8,1% en données comparables au 4T22 (contre +7% pour le consensus Bloomberg) implique de nouveaux gains de parts de marché au T4 (notamment en Chine) et une accélération séquentielle de la croissance sur trois ans au T422. La marge d'exploitation est de 19,5% pour l'exercice 22 (+40 points de base par rapport à l'année précédente) ' indique Stifel.



' Le BPA de 11,26 E pour l'exercice 22 est supérieur de 2 % au consensus. Dans l'ensemble, L'Oréal a terminé l'année 2022 avec une croissance nettement supérieure à celle du marché de la beauté ' rajoute le bureau d'analyses.



Suite à l'annonce de ces résultats, Stifel confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 405 E.



' Nous restons acheteurs de L'Oréal car le titre est bien placé pour bénéficier d'un rebond de la consommation intérieure chinoise et d'une reprise graduelle des voyages à l'étranger en 2023 '.



