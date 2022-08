L'Oréal : Stifel reste à achat, rehausse sa cible

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur L'Oréal avec un objectif de cours rehaussé de 405 à 410 euros, dans le sillage d'estimations de profit opérationnel (EBIT) 2022-23 relevées de 3% après des ventes jugées rassurantes au deuxième trimestre.



'L'Oréal continue de croitre à un rythme plus de deux fois plus rapide que le marché mondial de la beauté au premier semestre, avec une surperformance notable en Chine où il a atteint des niveaux de parts de marchés records', souligne le broker.



'La prime de valorisation de L'Oréal (à 30 fois le BPA attendu pour 2023 selon nos estimations) semble bien étayée, et le titre demeure notre favori dans le domaine des soins personnels et ménagers en Europe', ajoute-t-il.



