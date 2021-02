L'Oréal : Stifel reste à achat, relève son objectif de cours

Stifel réaffirme son conseil 'achat' sur L'Oréal et relève son objectif de cours de 350 à 360 euros, dans le sillage de prévisions de profit opérationnel ajusté 2021-22 rehaussées de 3% suite à des résultats 2020 meilleurs que prévu.



'L'Oréal gagne des parts de marché significatives dans les axes de croissance séculaire les plus attractifs de la catégorie beauté, à savoir l'Asie, le luxe, les soins de la peau et l'e-Commerce', souligne-t-il.



Selon le broker, le géant français des cosmétiques 'est prêt à bénéficier d'un rebond du marché de la beauté lors de la réouverture des économies occidentales'. Il voit aussi L'Oréal atteindre une marge durable de 20% dans les prochaines années.



