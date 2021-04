20 avril 2021: Communiqué: "Assemblée Générale Mixte et Conseil d'Administration du 20 avril 2021" (PDF 477.15 Ko)

Le Conseil d'Administration a rendu un hommage chaleureux à Monsieur Jean-Paul Agon et lui a fait part de sa profonde gratitude pour son bilan exceptionnel à la Direction Générale de L'Oréal qu'il assume depuis 2006. Dirigeant visionnaire et doté de grandes valeurs humaines, il a transformé en profondeur l'entreprise pour l'adapter aux défis du 21ème siècle, dans le respect fidèle des fondamentaux de la Maison. Sous son impulsion, le Groupe a renforcé de manière remarquable son statut de n°1 mondial de la beauté et accéléré sa dynamique de création de valeur. En 15 ans, L'Oréal a accru sa présence et son leadership sur les marchés les plus dynamiques de la planète, en particulier en Asie. Monsieur Agon a également positionné l'entreprise à l'avant-garde du digital et du e-commerce. Convaincu que performances financière et extra-financière ne vont pas l'une sans l'autre, il a su mobiliser tous les acteurs de l'entreprise autour de son ambition de double excellence. Le Conseil d'Administration lui a exprimé sa reconnaissance pour avoir fait de L'Oréal une société performante économiquement et exemplaire en matière environnementale, sociale, éthique et sociétale.

Le Conseil d'Administration réuni à l'issue de l'Assemblée Générale a décidé, sur recommandation du Comité des Nominations et de la Gouvernance, et conformément aux annonces faites le 14 octobre 2020, de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général. Monsieur Jean-Paul Agon continue d'assumer la fonction de Président du Conseil d'Administration qu'il exerce depuis 2011 et Monsieur Nicolas Hieronimus est nommé Directeur Général à compter du 1er mai 2021.

Le Conseil se félicite de la nomination de Monsieur Nicolas Hieronimus qui deviendra, le 1er mai prochain, le 6ème Directeur Général de L'Oréal depuis sa création en 1909. Il a souligné l'expérience, la compétence et les remarquables qualités de leadership de Monsieur Hieronimus. Le Conseil pourra s'appuyer sur son expertise du marché cosmétique et sa connaissance intime de L'Oréal acquises en 34 ans de carrière au sein du Groupe ainsi que sur sa vision du futur de la beauté pour mettre en œuvre les orientations stratégiques des années à venir. Le Conseil est convaincu que Monsieur Hieronimus saura saisir toutes les opportunités d'un monde en pleine transformation pour adapter le Groupe et le réinventer dans le respect de ses valeurs, de ses engagements et de sa raison d'être « créer la Beauté qui fait avancer le monde ». Avec le plein soutien des 85 000 collaborateurs de la Maison, il conduira le Groupe vers de nouveaux et grands succès. Le Conseil a exprimé à Monsieur Hieronimus toute sa confiance et son soutien dans ses nouvelles fonctions.

Par ailleurs, le Conseil a décidé, dans le cadre de la résolution votée par l'Assemblée Générale de ce 20 avril 2021, de procéder sur une période débutant le 3 mai 2021 et pouvant s'étendre jusqu'au 30 juin 2021 (inclus), à des rachats d'actions L'Oréal pour un montant maximal de 1,2 milliard d'euros et pour un nombre maximal d'actions à acquérir de 3 millions. Les actions ainsi rachetées ont vocation à être annulées*.

Le résultat des votes et la rediffusion de l'Assemblée Générale sont disponibles sur le site www.loreal- finance.com.

Le Document d'Enregistrement Universel de L'Oréal déposé auprès de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 16 mars 2021 comprend, pages 384 et 385, l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme de rachat d'actions tel que prévu par l'article 241-2 du Règlement général de l'AMF.

