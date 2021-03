31 mars 2021 : Statuts de L'Oréal au 31 décembre 2021 (PDF 263.97 Ko)

la fabrication et la vente de produits cosmétiques en général, notamment des produits destinés à l'entretien, au traitement et à l'embellissement des cheveux et de la peau, par tous procédés, des produits de parfumerie et d'hygiène, y compris les dépilatoires, les dentifrices ou autres ;

la fabrication et la vente de tous appareils destinés aux mêmes fins que les produits ci-dessus ;

la fabrication et la vente de tous produits d'entretien de caractère ménager ;

la fabrication et la vente de tous produits et articles se rapportant à l'hygiène féminine ou infantile ;

la fabrication et la vente de toutes parures, tous articles de mode de caractère décoratif ou vestimentaire et, d'une manière générale, tous articles et accessoires se rapportant à l'embellissement de l'être humain ;

la démonstration et la publicité de ces produits, articles et appareils ainsi que l'instruction professionnelle des techniciens appelés à les présenter ou les utiliser ;

les opérations accessoires suivantes : la fabrication de caisses d'emballage et de tous cartonnages et articles de conditionnement, l'impression de tous papiers et la reproduction de tous documents par tous procédés, la réalisation et la production de films techniques et publicitaires de court métrage ;

la fabrication et la vente de produits et articles divers qu'il paraîtrait avantageux d'exploiter en tous pays sous des marques de fabrique appartenant à la Société et d'abord déposées en vue des premiers objets ci-dessus ;

toutes opérations d'importation et d'exportation avec tous pays des produits visés ci- dessus, et de tous autres portant ou non les marques de fabrique de la Société ;

la création et l'acquisition, la prise à bail, l'exploitation et la vente de tous établissements industriels et commerciaux se rapportant à cet objet ;

la prise et l'acquisition de tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, leur exploitation, leur cession ou leur apport, la concession de toutes licences d'exploitation, l'obtention de toutes concessions, leur exploitation, leur affermage ou leur rétrocession ;

l'achat et la propriété, la mise en valeur et l'exploitation sous quelque forme que ce soit, de tous terrains et immeubles en France ou partout ailleurs, ainsi que l'édification de toutes constructions s'il y a lieu ;

et par extension, toutes opérations de diversification faites dans l'intérêt de la Société dans tous domaines, quelle qu'en soit la nature, et ce directement ou indirectement ;