COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

BRANDSTORM 2021

L'ORÉAL INVITE LES ÉTUDIANTS À IMAGINER LE FUTUR DE LA BEAUTÉ

Clichy, le 21 décembre 2020 - L'Oréal annonce le lancement de la 29e édition de Brandstorm, sa compétition d'innovation destinée aux étudiants du monde entier. Cette année, accompagnés par les experts du digital du Groupe, les étudiants devront imaginer une nouvelle forme d'expérience d'achat beauté la plus divertissante possible, dans la vente au détail et le e-commerce.

Jean-Claude Le Grand, Directeur Général Relations Humaines, a déclaré : « Chez L'Oréal, nous avons la conviction que les jeunes générations détiennent les clés de notre futur. En cette période d'incertitude économique, et dans le contexte de la pandémie de COVID-19,L'Oréal s'engage plus que jamais à soutenir les jeunes qui entrent dans la vie active, en leur offrant une expérience professionnelle qui leur permet de se développer et d'apprendre. »

Brandstorm 2020 en quelques chiffres :

47 800 participants inscrits, dont 12 700 ingénieurs

65 pays représentés

99,5 % des participants recommandent de participer à Brandstorm

Ces dernières années, le concours Brandstorm plutôt axé sur le marketing, s'est transformé en un véritable challenge technologique et disruptif et ce, afin de refléter l'ambition de L'Oréal : devenir une « BeautyTech Company ». En 2021, L'Oréal veut aller plus loin et invite les étudiants à « Réinventer l'expérience d'achat beauté la plus divertissante possible ».

Lubomira Rochet, Chief Digital Officer de L'Oréal, a déclaré : « Le gaming, le live-streaming, la Réalité Augmentée et les services digitaux transforment l'expérience d'achat en quelque chose de totalement nouveau, beaucoup plus attrayant, interactif et fun, quelque part entre une émission télévisée, un festival de musique en direct et un jeu vidéo. Pour cette nouvelle édition de Brandstorm, nous proposons aux étudiants d'inventer ensemble une expérience d'achat par le divertissement. Je me réjouis de découvrir leurs idées pour s'attaquer à ce défi. »

En quoi Brandstorm 2021 est-il unique ?

Résolument immersif et axé sur le Digital .

immersif et axé sur le Digital Les experts du Digital de L'Oréal accompagneront les étudiants en leur partageant leur expérience professionnelle dans le secteur de la vente au détail et du e-commerce. Leur rôle sera aussi de c hallenger leurs idées en faisant de cette expérience un moment enrichissant et mémorable.

Pour la première fois, les étudiants pourront choisir parmi trois thèmes secondaires :

pourront choisir parmi trois thèmes secondaires Imaginer de nouveaux produits ou services Imaginer de nouveaux modèles commerciaux Imaginer de nouvelles expériences en surfant sur la tendance du divertissement

Les finalistes auront l'opportunité de présenter leurs projets devant un jury composé de membres du Comité Exécutif de L'Oréal parmi lesquels Barbara Lavernos , Directrice Générale Technologie et Opérations , Lubomira Rochet, Directrice Générale Digital et Jean-Claude Le Grand, Directeur Général Relations Humaines.

, , et L'équipe gagnante recevra le Prix de l'Intrapreneuriat L'Oréal et pourra développer son projet durant une mission immersive à Paris au siège mondial de L'Oréal et à Station F, le plus grand campus de start-ups du monde. Les experts du digital de L'Oréal et d'autres partenaires issus de l'écosystème tech et digital du Groupe, notamment l'équipe ModiFace, leader mondial de la Réalité Augmentée et de l'Intelligence Artificielle dans le secteur de la beauté, donneront des conseils pratiques aux étudiants.

Incarner les valeurs et les engagements de L'Oréal

Brandstorm incarne les valeurs de L'Oréal : la passion, l'innovation, l'esprit d'entreprendre, l'ouverture d'esprit, la quête de l'excellence et la responsabilité.

Quelle que soit son école ou son université, quelle que soit sa spécialisation ou sa formation, nous invitons chaque étudiant à participer à Brandstorm 2021 pour vivre une expérience unique », conclut Lubomira Rochet, Chief Digital Officer de L'Oréal. « Lors de cette édition, nous espérons créer du lien entre les jeunes générations et le monde professionnel en encourageant les étudiants à faire preuve de créativité, à explorer leurs compétences entrepreneuriales et à apprendre à travailler en équipe ».

1