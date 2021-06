CARBIOS : L'ORÉAL produit son premier flacon entièrement recyclé

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CARBIOS 13.73% 43.4 -3.64% L'ORÉAL 2.23% 389.95 22.73%

Carbios bondit de plus de 11% à 42,52 euros, soutenu par une excellente nouvelle. L'Oréal, qui détient 5,9% du groupe a réalisé le premier flacon cosmétique en plastique entièrement recyclé grâce à la technologie enzymatique de la pépite verte de 40 personnes basée à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Le numéro un mondial des cosmétiques ambitionne la mise en production courant 2025 des flacons issus de cette innovation de rupture. Biotherm serait ainsi la première marque du groupe à lancer un produit dans ce flacon du futur.La technologie de Carbios, pionnière dans le développement de procédés biotechnologiques pour le recyclage du plastique PET (polyéthylène téréphtalate), soit le plastique le plus couramment recyclé, ouvre la voie à la fabrication de nouveaux produits à partir de matériaux recyclés à 100% grâce à son procédé enzymatique.Elle présente l'avantage de pouvoir traiter tous les types de PET, clairs, colorés, opaques et multicouches, et de pouvoir recycler ces plastiques à l'infini.Jacques Playe, directeur Packaging et Développement de L'Oréal, déclare : " Nous travaillons avec Carbios depuis 2017 pour développer ce premier flacon à base de PET recyclé par voie enzymatique, une technologie alternative au recyclage mécanique. Il s'agit d'une innovation prometteuse pour l'avenir qui illustre notre engagement à mettre sur le marché des emballages plus respectueux de la planète et qui s'inscrit dans une démarche de circularité engagée depuis plus de 15 ans ".En 2017, pour promouvoir le développement de solutions innovantes de recyclage des plastiques, L'Oréal a créé avec Carbios un consortium pour industrialiser sa technologie, qui a été rejoint par Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe.Depuis 2019, L'Oréal est entré au capital de Carbios par l'intermédiaire de son fonds de capital-investissement BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development.