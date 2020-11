Calme et discipline: à Paris, des clients mais pas la foule, pour la

réouverture des magasins

PARIS (awp/afp) - Ils sont dix à pouvoir entrer. "Bon shopping et protégez-vous bien !": avec la nouvelle jauge, les magasins les plus courus de cette première journée de réouverture voient les files d'attente s'allonger à leur porte.

Au centre commercial Beaugrenelle samedi après-midi, dans le sud-ouest de Paris, Noël pointe, timidement, le bout de son nez dans les magasins.

Un tel samedi fin novembre "normalement, c'est full, le centre est bondé", note Jessica, 26 ans, vendeuse dans une boutique de montres, mais cet après-midi, "c'est vide, vide, vide", ajoute-t-elle, bras croisés avec sa collègue à attendre les clients.

Pourtant, au fil de l'après-midi, la queue s'allonge devant Zara et les plus grosses enseignes. A l'entrée du H&M, derrière une guérite, Abdelkader Imekhlaf tient le décompte: quand un client sort, il clique puis en fait entrer un de plus dans le magasin.

"J'ai besoin de six personnes", lance cet agent de sécurité à ceux qui font la queue - la jauge est fixée à 198. "Un, deux trois...", compte-t-il, en leur demandant d'avancer.

Le nouveau protocole oblige les commerces à ne pas accueillir plus d'un client pour 8 mètres carrés de surface.

Kevin Solere, le directeur adjoint du magasin, vient vérifier que le décompte manuel correspond au comptage automatique réalisé en parallèle.

"L'an passé, il y avait plutôt plus de monde", estime-t-il, car le "Black Friday" avait eu lieu une semaine plus tôt - et ce samedi, les gens font du repérage en vue de cette opération promotionnelle, repoussée au vendredi 4 décembre.

Ces dernières semaines, les allées du centre commercial étaient désertes, les commerces considérés comme "non essentiels" étant fermés depuis la fin octobre en raison de la pandémie.

Mardi, Emmanuel Macron a annoncé leur réouverture à partir de samedi, première étape d'un déconfinement progressif.

"On va essayer de rattraper ce qu'il est possible de rattraper", explique Sandro Douze, vendeur chez Aigle, mais "on va pas faire notre objectif du jour", estime-t-il, en pointant du doigt la file qui grossit en face, pour la Fnac.

Une femme en sort, elle n'a pas trouvé le jeu vidéo qu'elle cherchait pour Noël et veut s'enfuir au plus vite. "Il y a beaucoup trop de monde pour moi!", regrette-t-elle. "Normalement on est quand même en confinement, et regardez, on voit des gens qui se posent, qui discutent..."

De grosses dépenses ?

Plus tôt samedi, à 10h00 tapantes, les grands magasins du quartier de l'Opéra à Paris ont ouvert leurs portes. Aux Galeries Lafayette, une rangée de salariés ont applaudi les clients franchissant la grande porte sous les nombreuses caméras.

Dans la queue, Anne Dubois, 59 ans, est venue de Ville d'Avray, en banlieue ouest, pour échanger un pull acheté avant le reconfinement - et aussi "peut-être commencer les achats de Noël".

A l'intérieur des Galeries, sous la grande coupole et son sapin de Noël géant, il n'y avait pas foule.

"C'est fluide ce matin à l'ouverture", a confirmé à l'AFP Alexandra Van Weddingen, la directrice de communication du groupe, "on organisera des queues à l'extérieur si besoin."

Les clients seront-ils nombreux ces prochaines semaines ? Il ne faudra pas compter cette année sur les touristes étrangers, qui constituent habituellement une large partie de la clientèle de ces grands magasins. Pour le reste, c'est l'inconnu.

"Pour nous, qu'il y ait du monde ou pas, c'est le quotidien qui revient à la normale", relève Tania, 29 ans, une responsable des boutiques L'Oréal Luxe aux Galeries Lafayette.

Les clients dépenseront-ils largement ? "Je pense qu'on va avoir du monde pour voir le sapin, des familles, mais pas forcément un fort pouvoir d'achat", estime Manon, 29 ans, vendeuse chez Isabel Marant au sein des Galeries Lafayette.

Les Français, surtout aisés, ont beaucoup épargné cette année avec la crise sanitaire: 90 milliards d'euros en plus sur les trois premiers trimestres, selon le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau. Mais rien ne dit qu'ils vont ouvrir les vannes pour consommer et dépenser abondamment.

