Corr L'Oréal: bénéfice net semestriel de 3,2 milliards d'euros

Paris (awp/afp) - Le géant mondial des cosmétiques L'Oréal a réalisé sur le premier semestre un bénéfice net de 3,2 milliards d'euros, en hausse de 36,5% sur un an grâce à une progression des ventes dans toutes les régions et dans toutes les catégories de produits.

Les ventes du groupe ont totalisé entre janvier et juin 18,37 milliards d'euros en hausse de 20,9% sur un an. La rentabilité est également en hausse avec une marge d'exploitation de 20,4%, contre 19,7% au premier semestre 2021, selon un communiqué publié jeudi.

"Le marché de la beauté est en progression de 6% sur six mois et L'Oréal fait plus de deux fois la croissance du marché (+13,5% en données comparables)", a déclaré à l'AFP Nicolas Hieronimus, le directeur général du groupe. Cette performance est "liée à une performance très équilibrée régionalement et entre divisions", a-t-il expliqué.

Par branche d'activité, toutes les divisions progressent. L'Oréal Luxe, dédiée aux produits haut de gamme (Yves Saint Laurent, Lancôme...) garde sa place de première division acquise en 2021, avec un chiffre d'affaires semestriel de 6,87 milliards d'euros (+25,6%).

Les ventes de la division Grand public (Garnier, Maybeline, Mixa...) atteignent 6,79 milliards d'euros (+13,9%) et la division des Produits professionnels (Redken, Kerastase...) progresse de 21,7% à 2,16 milliards d'euros.

La division Cosmétique active (Vichy, La Roche-Posay...) effectue la meilleure progression (+28%) à 2,54 milliards d'euros.

Géographiquement, l'Asie du nord reste le plus gros marché avec 5,62 milliards d'euros de vente (+20,3) devant l'Europe à 5,57 milliards d'euros (+14,6).

Le marché des cosmétiques en Chine est resté négatif sur le semestre à cause des multiples confinements pour lutter contre le Covid-19, mais "L'Oréal fait une croissance à deux chiffres", selon Nicolas Hieronimus, s'appuyant sur le commerce en ligne qui représente désormais 60% du son chiffre d'affaires de L'Oréal en Chine (contre 50% auparavant).

Nicolas Hieronimus s'est dit "convaincu que la Chine va avoir un bon deuxième semestre : ils maitrisent de mieux en mieux le Covid, n'ont pas d'inflation, peu de chômage, une politique de prospérité".

En Europe, le groupe "croît plus vite que le marché, notamment en Espagne, au Portugal, en Allemagne et en Italie" et l'Amérique du nord progresse de 23,5% à 4,65 milliards d'euros de vente.

Le groupe note une "progression exceptionnelle dans les pays émergents" en Amérique latine (+39,1% à 1,12 milliards d'euros) en Asie du sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique (+28,3% à 1,4 milliards d'euros).

"Notre accélération dans les pays émergents - que j'avais appelé de mes voeux lorsque j'ai pris la direction de L'Oréal (Nicolas Hieronimus a été nommé directeur général en mai 2021, ndlr) - est en train de se matérialiser grâce à la division Grand public", souligne le directeur général.

Sur la situation économique mondiale, "on est très conscient que l'environnement est plus instable et plus incertain que jamais. On est très vigilant et on est très préparés à toute récession qu'elle soit brève ou pas", a déclaré M. Hieronimus qui reste "globalement optimiste parce que l'appétit de beauté est là". "Le marché qui croît de 3 à 4% par an va continuer à se développer", avance-t-il.

