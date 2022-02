Groupe L'Oréal - Lancement du Consortium EcoBeautyScore : 36 acteurs du secteur de la beauté se réunissent au sein d'une initiative unique pour permettre des choix de consommation plus durables.

COMMUNIQUÉ



LANCEMENT DU CONSORTIUM ECOBEAUTYSCORE : 36 ACTEURS DU SECTEUR DE LA BEAUTÉ SE RÉUNISSENT AU SEIN D'UNE INITIATIVE UNIQUE

POUR PERMETTRE DES CHOIX DE CONSOMMATION PLUS DURABLES.

36 entreprises du secteur de la cosmétique, ainsi que des associations professionnelles, ont uni leurs forces et lancent le Consortium EcoBeautyScore. Ce Consortium a pour objectif de développer une méthode d'évaluation et un système de notation de l'impact environnemental des produits pour l'ensemble du secteur.

Réunissant des entreprises de toutes tailles ainsi que des associations professionnelles provenant de quatre continents, le Consortium EcoBeautyScore se veut universel et inclusif. Et il demeure ouvert à l'adhésion d'autres entreprises et associations.

Les 36 membres actuels sont les suivants : Amorepacific, Babor, Beiersdorf, Colgate, Cosmébio, COSMED, Cosmetic Valley, Cosmetics Europe, cosnova, Coty, The Estée Lauder Companies, Eugène Perma, FEBEA, The Fragrance Creators Association, Henkel, IKW Beauty Care, The International Fragrance Association, Johnson & Johnson Consumer Inc., JUST International AG, Kao, L'Oréal Groupe, LVMH, Nafigate, NAOS, Natrue, Natura &Co, NOHBA, Oriflame, P&G, Paragon Nordic, Puig, PZ Cussons, Shiseido, Sisley, STANPA, Unilever.

L'objectif du Consortium : permettre aux consommateurs de faire des choix plus durables à travers une méthode d'évaluation et un système de notation de l'impact environnemental des produits

Le Consortium EcoBeautyScore travaille sur un système d'évaluation et de notation de l'impact environnemental des produits cosmétiques à l'échelle du secteur de la beauté. L'approche se veut globale et vise à fournir aux consommateurs des informations claires, transparentes et comparables sur l'impact environnemental des produits. De plus, elle s'appuie sur une méthodologie commune fondée sur des données scientifiques. Cela permettra de répondre à l'exigence grandissante des consommateurs en matière de transparence sur l'impact environnemental des produits cosmétiques (formules, emballages et phase d'usage). En effet, une part importante d'entre eux (42 %) souhaite consommer des marques qui suivent des procédés circulaires et durables1.

La mission du Consortium EcoBeautyScore : co-construire une méthodologie scientifique pour évaluer l'impact environnemental des produits et élaborer un système de notation

Le Consortium travaille avec un cabinet de conseil en développement durable expérimenté, Quantis, qui garantit une approche robuste et scientifique. L'objectif est de co-construire une méthodologie d'évaluation et un système de notation qui seront guidés par et articulés autour des 4 principes suivants :

Une méthode commune de mesure des impacts environnementaux tout au long du cycle de vie des produits, adossée aux principes du « Product Environmental Footprint » (PEF, la méthode scientifique de l'Union européenne basée sur l'analyse du cycle de vie des produits afin de quantifier l'empreinte environnementale des produits) ; Une banque de données commune sur les impacts environnementaux d'ingrédients et matières premières standards utilisées dans les formules, emballages ainsi que durant l'utilisation ; Un outil commun qui permettra d'évaluer l'impact environnemental de chaque produit, et utilisable par des non-spécialistes ;

1 Source : Institut de recherche Capgemini, Rapport sur l'économie circulaire pour une consommation durable, Aout-Septembre 2021(ici)