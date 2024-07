(Alliance News) - Huddled Group PLC a annoncé lundi qu'il avait acquis une participation de 75% dans le détaillant direct Boop Beauty Ltd.

Les actions de Huddled étaient en hausse de 1,1% à 2,88 pence à Londres lundi en fin de matinée.

L'investisseur en marques de commerce électronique basé à Nottingham, en Angleterre, a déclaré qu'il paierait "une somme modeste" pour la participation, "à peu près équivalente à la valeur du stock disponible", et qu'il avait l'intention "d'injecter des capitaux supplémentaires" pour poursuivre la croissance de Boop.

Boop est spécialisée dans la vente de produits de beauté et de cosmétiques excédentaires, travaillant avec des marques de beauté et de bien-être de luxe "pour les aider à vendre les produits restants, excédentaires et abandonnés d'une manière responsable et respectueuse de la marque".

Sa boutique en ligne a été temporairement désactivée pendant qu'elle est intégrée à Huddled Group. La société prévoit de relancer la plateforme au début du mois de septembre.

"Avec un capital limité à sa disposition, Boop a livré 558 commandes au cours du deuxième trimestre 2024, avec une valeur moyenne d'environ 39 livres sterling", a déclaré Huddled.

Cependant, il a ajouté : "Avec l'accueil encourageant des fournisseurs, nous pensons qu'avec des investissements et un soutien supplémentaires, l'entreprise pourrait être bien placée pour la croissance."

Une fois l'opération conclue, Huddled prévoit de mettre des fonds de roulement supplémentaires à la disposition de Boop.

Cela devrait "[lui] permettre d'acheter une gamme plus large et plus profonde de stocks pertinents, ainsi qu'une gamme plus large d'articles qui se vendent plus rapidement et d'augmenter le marketing d'acquisition de clients", a déclaré Huddled.

La fondatrice de Boop, Yasmine Amr, qui a travaillé comme conseillère juridique chez L'Oréal SA de mi-2019 à octobre de l'année dernière, restera directrice non exécutive et actionnaire.

"L'investissement de Huddled me permettra d'accélérer la vision que j'avais pour Boop - je suis ravie de travailler avec l'équipe de Huddled pour faire avancer l'entreprise", a commenté Amr.

Huddled a déclaré que l'acquisition de Boop s'inscrivait dans sa stratégie de constitution d'un portefeuille de marques de commerce électronique.

"Le concept de Boop est fantastique et s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'économie circulaire de Huddled", a déclaré Martin Higginson, directeur général de Huddled. "Il était clair que Huddled pouvait fournir à Boop certains ingrédients clés - plus de stock, de marketing et d'exécution - pour stimuler la croissance.

"Je suis convaincu qu'avec les ressources et le soutien du groupe Huddled, Boop peut prospérer et devenir un partenaire éthique et de confiance pour les entreprises de beauté et de cosmétique afin de résoudre leurs problèmes de stocks excédentaires.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

