La marque de luxe Lancôme, qui appartient à L'Oréal, a finalisé l'acquisition d'un domaine à Grasse, capitale mondiale du parfum. Baptisé Domaine de la Rose by Lancôme, le terrain est notamment composé de 4 hectares de champs cultivés en agriculture biologique, de restanques pluri-centenaires ou encore d'une distillerie.Lancôme est déjà implantée dans la région, notamment au travers de l'exploitation d'un terrain de 5 hectares sur le plateau de Valensole où sont cultivées les roses propriétaires et exclusives à Lancôme et la rose Centifolia, destinées à ses produits de soin de peau.Lancôme exploite aussi un terrain à Grasse où poussent la rose Centifolia, le jasmin et le lavandin, qui sont utilisés dans ses parfums.Chacun des domaines, désormais au nombre de trois et qui représentent ensemble 10 hectares, bénéficie d'une situation géographique unique et dont les influences climatiques donnent vie à des fleurs aux qualités exceptionnellesAu travers de cette nouvelle acquisition, Lancôme a pour ambition de contribuer à la préservation et à la protection du savoir-faire de la culture de plantes à parfums de Grasse et de s'inscrire dans la production durable et biologique du terrain certifié Ecocert et ce, en cultivant une diversité d'espèces de roses et de fleurs à parfums.