L'Oreal : A suivre aujourd'hui

L'Oréal a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2020 de 7,04 milliards d'euros, en hausse de 1,6% sur un an à données comparables et en baisse de 2% en données publiées. Au 30 septembre, le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 20,11 milliards d'euros, en repli de 7,4% à données comparables. Les effets monétaires ont eu un impact négatif de 1,7%.À fin septembre, la Division des Produits Professionnels est en repli de 10,9 % à données comparables et de 13,1 % à données publiées. Entre juillet et septembre, la Division réalise toutefois sa meilleure croissance trimestrielle depuis 20 ans, avec une progression de 11 % à données comparables.La Division des Produits Grand Public ressort en baisse de 6,2% à données comparables et à 8,6 % à données publiées, à fin septembre, mais progresse de 49,2% sur l'e-commerce.Quant à L'Oréal Luxe, la division recule de 13,1% à données comparables et à 11,9% à données publiées, dans un marché mondial de la beauté de luxe en repli d'environ 19 %. Ses ventes en ligne ont augmenté de 60,5% mondialement.Au 30 septembre, toutes les régions du monde sont en repli à données comparables, alors qu'au troisième trimestre, seule l'Europe de l'Ouest n'a pas retrouvé le chemin de la croissance (-2,5% à données comparables)."Dans un contexte sanitaire qui reste difficile et incertain, notre performance au troisième trimestre nous conforte dans notre ambition de réaliser un deuxième semestre en croissance à données comparables ainsi que de délivrer une solide rentabilité", a déclaré Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L'Oréal.