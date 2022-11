L'Oreal : A suivre aujourd'hui

L'Oréal et la biotech française Microphyt annoncent un partenariat stratégique selon lequel le fonds de capital investissement de L'Oréal BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development) acquiert une participation minoritaire dans Microphyt. Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de la Recherche & Innovation de L'Oréal dans le domaine des Sciences Vertes, au travers de nombreux partenariats stratégiques avec des start-ups innovantes dans le secteur des biotechnologies, en France et à l'international.Cette politique volontariste est au cœur des objectifs que L'Oréal s'est fixé pour 2030 dans le cadre de son programme de développement durable, avec notamment l'objectif selon lequel 95% de ses ingrédients seront bio-sourcés, issus de minéraux abondants ou de procédés circulaires.Microphyt, créée en 2007 et implantée à Baillargues (Hérault), a développé un procédé révolutionnaire à faible impact carbone de production de microalgues - des organismes végétaux microscopiques utilisés entre autres en cosmétique pour leurs propriétés actives et leurs qualités fonctionnelles.L'Oréal et Microphyt vont construire une plateforme technologique et mettront en commun des ressources matérielles et humaines pour concevoir des matières premières issues de la biomasse des microalgues. Les deux entreprises ont pour ambition d'établir un partenariat dans la durée pour le développement de nouvelles solutions cosmétiques.