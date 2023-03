L'Oreal : A suivre aujourd'hui

L'Oréal annonce ce jour son investissement dans une entreprise dirigée par Geno, une société de biotechnologie, dont le but est de créer des alternatives durables à des ingrédients-clés pour les produits de beauté. L'Oréal la rejoint en tant que membre fondateur aux côtés de Unilever et Kao. L'investissement, réalisé par Bold, le fonds de capital-risque de L'Oréal, contribuera à la création de nouveaux ingrédients durables dérivés d'organismes vivants.



Grâce à l'expertise biotechnologique de Geno, L'Oréal remplacera les ingrédients traditionnels par des alternatives biosourcées, telles que celles fabriquées à partir de sucres d'origine végétale.



Ces nouveaux ingrédients seront utilisés dans divers produits L'Oréal, permettant à l'entreprise de faire un grand pas vers son objectif d'avoir des produits 100% éco-conçus et 95% des ingrédients de ses formules biosourcés, issus de minéraux abondants ou de procédés circulaires.



La biotechnologie est l'une des quatre disciplines des Sciences Vertes chez L'Oréal. Elle permet d'obtenir des ingrédients via la culture de micro-organismes ou de cellules végétales tout en respectant la biodiversité, les ressources naturelles et les écosystèmes aquatiques.



Cet investissement contribuera à réduire l'empreinte environnementale de l'industrie de la beauté et constitue une étape importante dans la réalisation des engagements 2030 de L'Oréal pour le Futur.