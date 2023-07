L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (40,1% du CA), des produits de maquillage (20,2%), des produits de soins capillaires (15%), des parfums (11,9%), des produits de coloration (8,8%) et autres (4%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits cosmétiques de luxe (38,3%) : Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Kiehl's, Urban Decay, IT Cosmetics Shu Uemura, Biotherm, Helena Rubinstein, Yue Sai, Clarisonic, Atelier Cologne Ralph Lauren, Viktor&Rolf, Diesel, Cacharel et Maison Margiela ; - produits cosmétiques grand public (36,6%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Essie Niely, Dark and Lovely, Mixa, MG et Carol's Daughter ; - produits professionnels (11,7%) : L'Oréal Professionnel, Redken, Matrix, Kérastase, Pureology, Decléor Shu Uemura Art of Hair, Carita, Mizani et Baxter ; - produits cosmétiques actives (13,4%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Roger&Gallet et Sanoflore. La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies. A fin 2022, L'Oréal dispose de 38 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (29,9%), Asie du Nord (29,6%), Amérique du Nord (26,6%), Asie-Pacifique-Moyen Orient-Afrique (7,7%) et Amérique latine (6,2%).

Secteur Produits cosmétiques