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L'Oréal : CA annuel en baisse de 4,1% à 27,99 mds

11/02/2021 | 18:10
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11 février (Reuters) - L'OREAL SA:

* COMMUNIQUÉ : "RÉSULTATS ANNUELS 2020"

* L'ORÉAL ACCÉLÈRE SA CROISSANCE AU QUATRIÈME TRIMESTRE, RENFORCE SES PARTS DE MARCHÉ, ET PRÉSERVE SA RENTABILITÉ ANNUELLE À 18,6 %

* DIVIDENDE : 4,00 EUROS, EN AUGMENTATION DE + 3,9 %

* CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL À 27,99 MILLIARDS D'EUROS,- 4,1 % À DONNÉES COMPARABLES

* RÉSULTAT D'EXPLOITATION ANNUEL À 5,20 MILLIARDS D'EUROS, SOIT 18,6 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES

* NOUS SOMMES CONFIANTS DANS NOTRE CAPACITÉ, CETTE ANNÉE ENCORE, À SURPERFORMER LE MARCHÉ ET, SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE - PDG

* CONFIANTS DANS NOTRE CAPACITÉ À RÉALISER UNE ANNÉE DE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES RÉSULTATS - PDG

* BÉNÉFICE NET PAR ACTION : 7,30 EUROS

* CASH-FLOW OPÉRATIONNEL : 5,48 MILLIARDS D'EUROS, EN PROGRESSION DE + 8,9 % Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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CA 2020 27 813 M 33 718 M -
Résultat net 2020 3 649 M 4 424 M -
Tréso. nette 2020 3 446 M 4 178 M -
PER 2020 46,9x
Rendement 2020 1,31%
Capitalisation 174 Mrd 211 Mrd -
VE / CA 2020 6,14x
VE / CA 2021 5,60x
Nbr Employés 87 974
Flottant 42,2%
Graphique L'ORÉAL
Durée : Période :
L'Oréal : Graphique analyse technique L'Oréal | Zone bourse
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TendancesNeutreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Nombre d'Analystes 27
Objectif de cours Moyen 302,63 €
Dernier Cours de Cloture 311,30 €
Ecart / Objectif Haut 14,4%
Ecart / Objectif Moyen -2,78%
Ecart / Objectif Bas -34,5%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Jean-Paul Agon Chairman & Chief Executive Officer
Alexis Perakis-Valat President-Consumer Products Division
Christophe Babule Chief Financial Officer & Executive Vice President
Laurent Attal Vice President & GM-Research & Innovation
Barbara Lavernos EVP, Chief Operating & Technology Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
L'ORÉAL0.16%211 463
KAO CORPORATION-4.19%35 091
SHISEIDO COMPANY, LIMITED7.65%29 321
NATURA &CO HOLDING S.A.-3.39%12 995
AMOREPACIFIC CORPORATION11.41%12 807
PROYA COSMETICS CO.,LTD.17.53%6 519
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