L'Oréal : CA annuel en baisse de 4,1% à 27,99 mds

11 février (Reuters) - L'OREAL SA:
* COMMUNIQUÉ : "RÉSULTATS ANNUELS 2020"
* L'ORÉAL ACCÉLÈRE SA CROISSANCE AU QUATRIÈME TRIMESTRE,
RENFORCE
SES PARTS DE MARCHÉ, ET PRÉSERVE SA RENTABILITÉ ANNUELLE À 18,6
%
* DIVIDENDE : 4,00 EUROS, EN AUGMENTATION DE + 3,9 %
* CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL À 27,99 MILLIARDS D'EUROS,- 4,1
% À
DONNÉES COMPARABLES
* RÉSULTAT D'EXPLOITATION ANNUEL À 5,20 MILLIARDS D'EUROS,
SOIT
18,6 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES
* NOUS SOMMES CONFIANTS DANS NOTRE CAPACITÉ, CETTE ANNÉE
ENCORE, À
SURPERFORMER LE MARCHÉ ET, SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION DE LA
CRISE SANITAIRE - PDG
* CONFIANTS DANS NOTRE CAPACITÉ À RÉALISER UNE ANNÉE DE
CROISSANCE
DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES RÉSULTATS - PDG
* BÉNÉFICE NET PAR ACTION : 7,30 EUROS
* CASH-FLOW OPÉRATIONNEL : 5,48 MILLIARDS D'EUROS, EN
PROGRESSION
DE + 8,9 %
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(Gdansk Newsroom)