L'Oréal : Communiqué : "L'Oréal annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de Takami Co, société japonaise qui commercialise la marque de soin de la peau Takami"

L’ORÉAL ANNONCE AVOIR CONCLU UN ACCORD EN VUE DE L’ACQUISITION DE TAKAMI CO,

SOCIÉTÉ JAPONAISE QUI COMMERCIALISE LA MARQUE DE SOIN DE LA PEAU TAKAMI

Clichy, le 23 décembre 2020 – L’Oréal annonce avoir signé un accord en vue de l’acquisition de la société japonaise Takami Co. Cette société développe et commercialise sous licence les produits de la marque de soin de la peau Takami, appartenant au Docteur Hiroshi Takami, fondateur des deux cliniques dermatologiques éponymes à Tokyo. À cette occasion, L’Oréal a également renouvelé pour une très longue durée le contrat de licence de marque avec le Docteur Takami et signé un contrat de collaboration avec les cliniques Takami. Cette acquisition devrait être réalisée dans les prochaines semaines.

La marque Takami, créée en 1999, est une marque premium de soin de la peau, experte du peeling, construite sur le savoir-faire des célèbres cliniques dermatologiques et esthétiques éponymes établies dans le quartier d’Omotesando à Tokyo. Elle est notamment connue pour son produit iconique, le pré-sérum Skin Peel, aussi surnommé par les consommatrices asiatiques la « Little Blue Bottle ». Présente majoritairement au Japon et dans certains pays d’Asie, notamment en Chine où elle jouit d’une forte attractivité, la marque fait l’objet d’une distribution omnicanale : principalement en e-commerce, en particulier par abonnement, ainsi qu’en distribution sélective. La marque a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 50M€ en 2019 et poursuit sa croissance cette année malgré des conditions de marché difficiles impactées par le Covid-19.

Commentant cette acquisition, Cyril Chapuy, Président de L’Oréal Luxe, souligne : « Nous sommes très heureux d’accueillir dans notre portefeuille la marque Takami, dont la réputation en Asie est à la hauteur de la remarquable qualité de ses produits. Son expertise en matière de soins esthétiques de prestige et sa distribution omnicanale en font une marque très complémentaire au sein de L’Oréal Luxe. »

Jérôme Bruhat, Président de L’Oréal Japon, commente ainsi : « Les équipes de la marque Takami sous la direction de M. Okamura ont su construire au Japon une forte réputation d’expertise en soins, une identité visuelle unique et un cœur de consommatrices fidèles, qui sont les bases de son succès et que nous allons nous efforcer de faire grandir dans le futur. »

Yuji Okamura, Président et Propriétaire de Takami Co, témoigne : « Nés de l’expertise des cliniques esthétiques et dermatologiques Takami, nos produits offrent la qualité et l’efficacité attendue par les clientes japonaises les plus exigeantes. Après 21 ans de croissance au Japon, nous rejoignons avec plaisir le Groupe L’Oréal, leader mondial de la beauté et qui va nous permettre de développer notre marque grâce à son expertise scientifique et internationale. »

À propos de L’Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 36 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 29,87 milliards d'euros et compte 88 000 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, les salons de coiffure, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce.

L’Oréal s’appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l’innovation et ses 4 100 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. L’Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable à l’horizon 2030, associant l’ensemble de son écosystème pour une société plus inclusive et durable.

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com, l'application mobile L'Oréal Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).

