L'Oréal : Deutsche Bank dégrade à " Conserver "

Deutsche Bank a abaissé sa recommandation sur le titre de L'Oréal, passant de " Acheter " à " Conserver " et maintenant son objectif de cours à 410 euros. Après cette dégradation, le groupe de cosmétiques figure parmi les plus fortes baisses du CAC 40 reculant de 0,92% à 413,35 euros. " Auparavant, L'Oréal offrait l'option d'un cycle américain plus long et de la réouverture de la Chine, mais les estimations des bénéfices et les valorisations relatifs tiennent désormais compte des différences de masse monétaire entre la Chine et l'UE/les États-Unis ", explique Deutsche Bank dans sa note.



La banque allemande " continue d'apprécier L'Oréal en tant que valeur structurellement surperformante à long terme. Deutsche Bank " s'attend à ce que la société surpasse le marché dans son ensemble en cas de ralentissement aux États-Unis ".