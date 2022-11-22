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L'Oreal : Document AMF CP. 2022DD872892

22/11/2022 | 18:13
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2022DD872892

22 novembre 2022

FR0000120321 - DD154235

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Jean-Paul AGON, Président

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : L'OREAL

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 18 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 344.6795 Euro

VOLUME : 8 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 344.6795 Euro

VOLUME : 8 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 22 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

L'Oréal SA published this content on 22 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 November 2022 17:11:11 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 5 791 M 5 933 M -
Dette nette 2022 603 M 618 M -
PER 2022 32,0x
Rendement 2022 1,65%
Capitalisation 186 Mrd 191 Mrd -
VE / CA 2022 4,89x
VE / CA 2023 4,48x
Nbr Employés 85 412
Flottant 37,5%
Graphique L'ORÉAL
Durée : Période :
L'Oréal : Graphique analyse technique L'Oréal | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique L'ORÉAL
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 25
Dernier Cours de Clôture 348,25 €
Objectif de cours Moyen 366,71 €
Ecart / Objectif Moyen 5,30%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nicolas Hieronimus Chief Executive Officer & Director
Christophe Babule Chief Financial Officer
Jean-Paul Agon Deputy Chief Executive Officer
Barbara Lavernos Deputy CEO-Research, Innovation & Technology
Antoine Vanlaeys Operations Director-Asia Pacific Zone
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO.LTD-29.74%7 987
PROYA COSMETICS CO.,LTD.12.91%6 659
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