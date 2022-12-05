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L'Oreal : Document AMF CP. 2022DD874627

05/12/2022 | 18:32
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2022DD874627

05 décembre 2022

FR0000120321 - DD154412

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Jean-Paul AGON, Président

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : L'OREAL

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 01 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 358.4991 Euro

VOLUME : 6 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 358.4991 Euro

VOLUME : 6 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 05 décembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

L'Oréal SA published this content on 05 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 December 2022 17:31:06 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2022 38 240 M 40 097 M -
Résultat net 2022 5 791 M 6 072 M -
Dette nette 2022 605 M 635 M -
PER 2022 33,1x
Rendement 2022 1,59%
Capitalisation 193 Mrd 202 Mrd -
VE / CA 2022 5,06x
VE / CA 2023 4,65x
Nbr Employés 85 412
Flottant 37,5%
Graphique L'ORÉAL
Durée : Période :
L'Oréal : Graphique analyse technique L'Oréal | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique L'ORÉAL
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 25
Dernier Cours de Clôture 360,75 €
Objectif de cours Moyen 365,04 €
Ecart / Objectif Moyen 1,19%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nicolas Hieronimus Chief Executive Officer & Director
Christophe Babule Chief Financial Officer
Jean-Paul Agon Deputy Chief Executive Officer
Barbara Lavernos Deputy CEO-Research, Innovation & Technology
Antoine Vanlaeys Operations Director-Asia Pacific Zone
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
L'ORÉAL-13.48%202 442
KAO CORPORATION-7.54%19 114
SHISEIDO COMPANY, LIMITED-4.83%18 021
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO.LTD-31.76%7 918
PROYA COSMETICS CO.,LTD.16.65%7 010
COTY INC.-23.14%6 860