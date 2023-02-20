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L'Oreal : Document AMF CP. 2023DD885462

20/02/2023 | 18:10
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2023DD885462

20 février 2023

FR0000120321 - DD155253

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Jean-Paul AGON, Président

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : L'OREAL

LEI : 529900JI1GG6F7RKVI53

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 16 février 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Places multiples

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 391.6185 Euro

VOLUME : 20 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 391.6185 Euro

VOLUME : 20 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 20 février 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

L'Oréal SA published this content on 20 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 February 2023 17:09:05 UTC.


© Publicnow 2023
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Dette nette 2022 1 155 M 1 232 M -
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Rendement 2022 1,48%
Capitalisation 206 Mrd 219 Mrd -
VE / CA 2022 5,43x
VE / CA 2023 5,06x
Nbr Employés 85 412
Flottant 37,5%
Graphique L'ORÉAL
Durée : Période :
L'Oréal : Graphique analyse technique L'Oréal | Zonebourse
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Tendances analyse technique L'ORÉAL
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TendancesHaussièreHaussièreHaussière
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Objectif de cours Moyen 376,18 €
Ecart / Objectif Moyen -2,19%
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Christophe Babule Chief Financial Officer
Jean-Paul Agon Deputy Chief Executive Officer
Barbara Lavernos Deputy CEO-Research, Innovation & Technology
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
L'ORÉAL15.29%219 485
SHISEIDO COMPANY, LIMITED-4.82%18 311
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