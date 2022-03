L'Oreal : Document d'Enregistrement Universel 2021 (PDF 9.05 Mo)

2021 a été une année décisive pour L'Oréal.

Dans les domaines économique et extra-financier d'abord. Grâce à son modèle équilibré et robuste, et aux choix stratégiques de ces dernières années, le Groupe a magnifiquement traversé la crise et poursuivi sa trajectoire vertueuse. Les performances économiques exceptionnelles en 2021, qui combinent très forte croissance du chiffre d'affaires, gains de parts de marché et progression record de la rentabilité, nous permettent de poursuivre notre politique de distribution dynamique envers nos actionnaires.

L'Oréal a également réalisé de nouvelles très belles avancées en matière de développement durable, de parité et d'inclusion. Face aux nombreux défis environnementaux et sociétaux de notre temps, continuer d'accélérer dans ces domaines est une impérieuse nécessité. C'est ce que nous faisons notamment avec L'Oréal pour le Futur. Lancé en pleine pandémie, ce programme vise une transformation encore plus radicale vers une entreprise toujours plus exemplaire, responsable, citoyenne et solidaire.

Cette double excellence - performance économique, exemplarité environnementale, sociale et sociétale - est la colonne vertébrale de notre stratégie.

Au nom du Conseil d'Administration et en mon nom, je tiens à chaleureusement remercier et féliciter chacune et chacun des 85 400 collaborateurs de L'Oréal.

Par leur formidable qualité, créativité, implication et volonté d'agir de manière responsable, ce sont eux qui créent de la valeur durable et partagée.