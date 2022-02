L'Oréal Groupe : La gamme des produits « Nu » d'YSL beauté reçoit la certification Cradle to Cradle®

La nouvelle gamme hybride de maquillage et de soins « Nu » d'YSL Beauté, fabriquée dans l'usine de Caudry en France, a reçu la certification Cradle to CradleCertified® Silver.C'est la première fois qu'une gamme de produits de beauté fabriquée en France reçoit cette certification très exigeante. Cradle to Cradle est la norme mondiale la plus ambitieuse et la plus pragmatique pour les produits, elle assure un avenir sain, équitable et durable. Cette importante reconnaissance reflète les valeurs de la marque en matière de développement durable et ainsi que son engagement de longue date à développer des produits de manière à limiter leur impact sur l'environnement, de la conception à la fabrication jusqu'à leur fin de vie. Grâce à son engagement continu et ledéveloppement de pratiques durables, la marque vise l'obtention du niveau Gold dans les années à venir.

Qu'est-ce que la certification Cradle to Cradle ? Mondialement reconnue, Cradle to Cradle Certified®évalue les produits durables en fonction de plusieurs attributs et couvre tous les aspects de leur conception et de leur fabrication.Elle reconnait les mesures supplémentaires prises par la marque pour maintenir le plus haut niveau de développement durable. Les critères d'évaluation de cette certification sont les suivants : santé des matériaux, réutilisation des matériaux, énergie renouvelable et gestion du carbone, gestion de l'eau et équité sociale. Contrairement à de nombreuses certifications basées sur un seul attribut, la certification Cradle to Cradle remonte jusqu'à la mission de la marqueYSL Beauté, elle met en lumière les multiples facteurs qui influencent à la fois le développement des produits et les décisions d'achat.

« Dans le cadre de cette certification, l'usine de Caudry a pu démontrer à l'Institut d'innovation produit C2C son engagement à limiter l'impact environnemental de ses activités, notamment en termes de gestion de l'eau et de l'énergie. Comme tous les sites du groupe, Caudry améliore constamment ses actions pour contribuer à relever les défis mondiaux, conformément aux engagements pris dans le cadre de notre programme L'Oréal pour le Futur.» Coralie Buisine, Responsable du Lancement de la Marque sur le site de Caudry

La certification durable la plus avancée au monde qui se veut en phase avec les nouvelles attentes des consommateurs Cette certification reflète les valeurs citoyennes qui fondent la marque YSL Beauté et qui influencent toutes ses activités de développement produit. Elle atteste également de l'effort continu de la marque pour mettre en œuvre des pratiques commerciales responsables, tout en continuant à construire et à renforcer la confiance des consommateurs. La gamme Nu, qui a été lancée aux États-Unis en septembre dernier, pour répondre aux besoins des consommateurs de la génération Z, reflète l'innovation, la sécurité et la responsabilité. Cette approche responsable du développement des produits aura un impact positif direct sur le monde que nous habiterons demain.