L'Oréal : JPMorgan dégrade à Neutre

JPMorgan a abaissé jeudi sa recommandation sur L'Oréal, passant de Surpondérer à Neutre avec un objectif de cours revu à la baisse de 400 à 350 euros. Le broker a abaissé son conseil mais affiche sa confiance dans le modèle économique du groupe de luxe, qui permet selon lui de générer une croissance deux fois supérieure au marché de la beauté tout en augmentant ses marges bénéficiaires.Pour l'exercice 2023, JPMorgan estime que la croissance du chiffre d'affaires sera soutenue par les prix/mix produits et par deux forces contradictoires. : le ralentissement de la consommation en Europe de l'Ouest/aux Etats-Unis et la réouverture de la Chine.L'analyste justifie sa dégradation par une moindre surperformance de la croissance des revenus et des bénéfices par action relativement à ses pairs en 2023 et 2024. Il prévoit en outre une nouvelle baisse de la valorisation du secteur des biens de grande consommation dans un contexte de taux d'intérêt plus élevés et de ralentissement de la croissance.