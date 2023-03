L'Oreal : L'Essentiel

JEAN-PAUL AGON Président du Conseil d'Administration de L'Oréal

Dans un environnement tourmenté, L'Oréal a démontré une très grande agilité et surmonté les multiples crises grâce aux atouts qui font sa force. Le premier d'entre eux, les L'Oréaliens eux-mêmes. Ils sont le secret de la réussite de notre Maison. Leur sens du dépassement et leur esprit de solidarité ont, une fois de plus, été exemplaires. Ils ont toute mon admiration. Le leadership inspirant de Nicolas Hieronimus a bien sûr été déterminant pour guider les équipes et assurer la formidable dynamique de croissance de l'activité, des parts de marché et des résultats. Avec son Comité Exécutif, il a su à la fois faire face aux difficultés avec une très grande réactivité et saisir toutes les opportunités d'un marché en constante évolution. La parfaite complémentarité de nos missions avec le Directeur Général est essentielle pour poursuivre le développement ambitieux et harmonieux de L'Oréal. Je sais l'engagement des équipes total pour une planète plus durable et un monde plus solidaire. Les progrès sont là. En tant que Président, je veillerai toujours à ce que L'Oréal incarne et inspire le changement avec constance, exigence et sincérité. La double excellence économique et sociétale sera toujours le cœur de notre modèle. Au nom du Conseil d'Administration, je tiens à remercier et féliciter le Directeur Général,

La gouvernance exigeante est un autre atout fondamental de L'Oréal. Par la variété de leurs expertises et la richesse des échanges, les administrateurs nourrissent la vision de long terme et fixent le cap stratégique de la Société. Cette année, le Conseil a examiné en particulier les stratégies en matière de Recherche & Innovation, Beauty Tech et Sciences Vertes ainsi que la politique de responsabilité sociétale et environnementale. Autre force majeure, la fidélité des actionnaires avec lesquels le Groupe partage une relation de grande proximité. À ce titre, 2022 restera une année mémorable par le nombre de distinctions reçues pour la qualité de sa communication financière. Enfin, les valeurs fondatrices et immuables de L'Oréal sont notre ancrage pour résister aux tempêtes. L'esprit entrepreneur, l'audace, l'imagination, le sens éthique. L'Oréal est plein de ressources, riche de sa diversité et soucieux du monde qui l'entoure. Pour tout cela, j'ai une immense confiance en l'avenir. Nous sommes parfaitement préparés pour inventer le meilleur de la beauté. Notre marché est solide, notre modèle de création de valeur équilibré et vertueux. Notre gouvernance forte et vigilante. Nos équipes talentueuses et déterminées. Nos marques fortes et inclusives. Notre ADN d'innovation décuplé par notre avance dans la Beauty Tech

NICOLAS HIERONIMUS Directeur Général de L'Oréal