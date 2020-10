L'Oreal : L'ORÉAL ANNONCE LA SUCCESSION DE MONSIEUR JEAN-PAUL AGON À LA DIRECTION GÉNÉRALE À COMPTER DU 1ER...

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

L'ORÉAL ANNONCE LA SUCCESSION DE MONSIEUR JEAN-PAUL AGON

À LA DIRECTION GÉNÉRALE À COMPTER DU 1ER MAI 2021

Clichy, le 14 octobre 2020 - Le Conseil d'Administration de L'Oréal s'est réuni ce jour, le 14 octobre 2020, sous la Présidence de M. Jean-Paul Agon. Suivant les recommandations du Comité des Nominations et de la Gouvernance, le Conseil a décidé d'une nouvelle gouvernance et d'un plan de succession à la tête du Groupe.

Les statuts de la Société ne prévoyant aucune dérogation à la limite d'âge légale de 65 ans, M. Jean-Paul Agon devra transmettre ses fonctions de Directeur Général avant juillet 2021.

Dans ce contexte, le Conseil d'Administration a annoncé son intention de dissocier les fonctions de Président et de Directeur Général. Il a annoncé son intention de renouveler M. Jean-Paul Agon dans sa fonction de Président du Conseil d'Administration, fonction qu'il occupe depuis 2011, et de nommer M. Nicolas Hieronimus en qualité de Directeur Général.

M. Nicolas Hieronimus est entré chez L'Oréal il y a 33 ans et a effectué toute sa carrière au sein du Groupe dans plusieurs pays et divisions. Il est Directeur Général Adjoint de L'Oréal, en charge des Divisions, depuis 2017.

Pour Mme Sophie Bellon, Présidente du Comité des Nominations et de la Gouvernance et administrateur indépendant : « Notre Comité travaille depuis plus de dix-huitmois sur la future gouvernance de L'Oréal et le plan de succession de M. Jean-PaulAgon à la Direction Générale, dans une démarche que nous avons voulue à la fois prospective, objective et exigeante. Après avoir examiné les grands enjeux du Groupe pour les années à venir, le Comité a sélectionné plusieurs candidates et candidats ayant les compétences et les qualités personnelles pour les relever avec succès. Il a ensuite procédé à leur audition. M. Nicolas Hieronimus est apparu au Comité comme étant le plus légitime pour succéder à M. Jean-PaulAgon en tant que Directeur Général. Sa nomination a donc été recommandée au Conseil d'Administration, en plein accord avec M. Jean-PaulAgon. »

Le Conseil d'Administration se félicite de pouvoir compter sur M. Jean-Paul Agon en tant que Président et aura à cœur, le moment venu, de lui rendre hommage. Il tient d'ores et déjà à le remercier chaleureusement pour ses 15 années comme Directeur Général du Groupe. M. Jean-Paul Agon a imaginé la beauté de demain et transformé en profondeur l'entreprise pour l'adapter aux défis de son temps, tout en restant fidèle aux grands fondamentaux de la Maison.

Le Conseil d'Administration est convaincu que l'organisation proposée garantira la pérennité de la performance, des valeurs et des engagements du Groupe, ainsi que la qualité de sa gouvernance. M. Jean- Paul Agon fera bénéficier à la fois le Conseil d'Administration et M. Nicolas Hieronimus de son expérience réussie et reconnue des deux fonctions. Le Conseil d'Administration pourra compter sur son expertise des sujets de gouvernance pour faire face aux attentes croissantes des parties prenantes. M. Nicolas Hieronimus pourra s'appuyer sur les conseils de M. Jean-Paul Agon, dans le cadre d'échanges de qualité fondés sur la relation de confiance établie entre eux depuis de nombreuses années.

1