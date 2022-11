L'Oreal : L'Oréal accélère sa transformation dans le domaine des sciences vertes et acquiert une participation minoritaire dans la biotech française Microphyt

L'Oréal et la biotech française Microphyt annoncent un partenariat stratégique selon lequel le fonds de capital investissement de L'Oréal BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development) acquiert une participation minoritaire dans Microphyt.

Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de la Recherche & Innovation de L'Oréal dans le domaine des Sciences Vertes, au travers de nombreux partenariats stratégiques avec des start-ups innovantes dans le secteur des biotechnologies, en France et à l'international. Cette politique volontariste est au cœur des objectifs que L'Oréal s'est fixé pour 2030 dans le cadre de son programme de développement durable, avec notamment l'objectif selon lequel 95% de ses ingrédients seront bio-sourcés, issus de minéraux abondants ou de procédés circulaires.

Microphyt, créée en 2007 et implantée à Baillargues (Hérault), a développé un procédé révolutionnaire à faible impact carbone de production de microalgues - des organismes végétaux microscopiques utilisés entre autres en cosmétique pour leurs propriétés actives et leurs qualités fonctionnelles.



Grâce à son procédé breveté et sa maîtrise de stimuli naturels (lumière, sel, nutriments, variation de température, etc.), cette biotech française compte parmi les sociétés produisant à grande échelle et de façon contrôlée, les plus grandes variétés de microalgues au monde. Microphyt dispose d'une plateforme intégrée de transformation de ces microalgues et développe ainsi des ingrédients naturels et renouvelables parfaitement adaptés aux ambitions durables de L'Oréal.

L'Oréal et Microphyt vont construire une plateforme technologique et mettront en commun des ressources matérielles et humaines pour concevoir des matières premières issues de la biomasse des microalgues. Les deux entreprises ont pour ambition d'établir un partenariat dans la durée pour le développement de nouvelles solutions cosmétiques.

Ce rapprochement fait suite à de nombreux partenariats scientifiques stratégiques que le Groupe a noués ces derniers mois afin de renforcer son écosystème pionnier des Sciences Vertes de la Beauté : le spécialiste de la recherche sur les sciences de la vie VERILY, le National Institute for Materials Sciences (NIMS) au Japon, le Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering (SCELSE), ou encore le Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques de Bordeaux (LCPO).

« Notre ambition est de collaborer à travers le monde avec les entités scientifiques les plus disruptives dans le domaine des Sciences Vertes, afin de développer ensemble des innovations responsables à grande échelle pour les rendre accessibles au plus grand nombre, explique Barbara Lavernos, Directrice Générale Adjointe, en charge de la Recherche, Innovation et Technologie, L'Oréal Groupe. Nous sommes très heureux de ce nouveau partenariat avec Microphyt, qui nous permettra, grâce à ses solutions naturelles uniques issues des microalgues, d'accélérer encore notre transformation au service d'une beauté plus durable ».

Pour Microphyt, le partenariat avec L'Oréal vient renforcer sa feuille de route stratégique. Depuis la réalisation en 2019 de l'une des plus importantes levées de fonds de son secteur auprès notamment des fonds SPI de Bpifrance et Sofinnova Partners, Microphyt a fortement accéléré le développement et la mise sur le marché d'ingrédients naturels issus de microalgues pour la nutrition et la cosmétique. Dans les 18 derniers mois, Microphyt a notamment procédé au lancement de 3 ingrédients actifs innovants en cosmétique et a démarré la commercialisation de ses deux premiers ingrédients propriétaires en nutrition sur le marché américain des compléments alimentaires.

« Nous sommes ravis du partenariat avec L'Oréal qui s'inscrit pleinement dans l'ambition de Microphyt de donner accès au plus grand nombre aux solutions naturelles issues de microalgues, explique Vincent Usache, Directeur Général de Microphyt. La plateforme technologique en « extended lab » est parfaitement complémentaire à nos activités propres. Elle va permettre d'accélérer le développement d'ingrédients éco-conçus en commun avec L'Oréal et d'utiliser nos capacités de production pour faciliter leur montée en échelle au sein de notre plateforme industrielle ».