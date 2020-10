L'Oreal : L'Oréal annonce la succession de Monsieur Jean-Paul Agon à la Direction Générale à compter du 1er...

Clichy, le 14 octobre 2020 - Le Conseil d'Administration de L'Oréal s'est réuni ce jour, le 14 octobre 2020, sous la Présidence de M. Jean-Paul Agon. Suivant les recommandations du Comité des Nominations et de la Gouvernance, le Conseil a décidé d'une nouvelle gouvernance et d'un plan de succession à la tête du Groupe.

Les statuts de la Société ne prévoyant aucune dérogation à la limite d'âge légale de 65 ans, M. Jean-Paul Agon devra transmettre ses fonctions de Directeur Général avant juillet 2021.

Dans ce contexte, le Conseil d'Administration a annoncé son intention de dissocier les fonctions de Président et de Directeur Général. Il a annoncé son intention de renouveler M. Jean-Paul Agon dans sa fonction de Président du Conseil d'Administration, fonction qu'il occupe depuis 2011, et de nommer M. Nicolas Hieronimus en qualité de Directeur Général.

M. Nicolas Hieronimus est entré chez L'Oréal il y a 33 ans et a effectué toute sa carrière au sein du Groupe dans plusieurs pays et divisions. Il est Directeur Général Adjoint de L'Oréal, en charge des Divisions, depuis 2017.

Pour Mme Sophie Bellon, Présidente du Comité des Nominations et de la Gouvernance et administrateur indépendant : « Notre Comité travaille depuis plus de dix-huit mois sur la future gouvernance de L'Oréal et le plan de succession de M. Jean-Paul Agon à la Direction Générale, dans une démarche que nous avons voulue à la fois prospective, objective et exigeante. Après avoir examiné les grands enjeux du Groupe pour les années à venir, le Comité a sélectionné plusieurs candidates et candidats ayant les compétences et les qualités personnelles pour les relever avec succès. Il a ensuite procédé à leur audition. M. Nicolas Hieronimus est apparu au Comité comme étant le plus légitime pour succéder à M. Jean-Paul Agon en tant que Directeur Général. Sa nomination a donc été recommandée au Conseil d'Administration, en plein accord avec M. Jean-Paul Agon. »

Le Conseil d'Administration se félicite de pouvoir compter sur M. Jean-Paul Agon en tant que Président et aura à cœur, le moment venu, de lui rendre hommage. Il tient d'ores et déjà à le remercier chaleureusement pour ses 15 années comme Directeur Général du Groupe. M. Jean-Paul Agon a imaginé la beauté de demain et transformé en profondeur l'entreprise pour l'adapter aux défis de son temps, tout en restant fidèle aux grands fondamentaux de la Maison.

Le Conseil d'Administration est convaincu que l'organisation proposée garantira la pérennité de la performance, des valeurs et des engagements du Groupe, ainsi que la qualité de sa gouvernance. M. Jean-Paul Agon fera bénéficier à la fois le Conseil d'Administration et M. Nicolas Hieronimus de son expérience réussie et reconnue des deux fonctions. Le Conseil d'Administration pourra compter sur son expertise des sujets de gouvernance pour faire face aux attentes croissantes des parties prenantes. M. Nicolas Hieronimus pourra s'appuyer sur les conseils de M. Jean-Paul Agon, dans le cadre d'échanges de qualité fondés sur la relation de confiance établie entre eux depuis de nombreuses années.

Par ailleurs, dans le cadre de ses échanges avec le Comité des Nominations et de la Gouvernance, M. Jean-Paul Agon, en accord avec le Conseil d'Administration et avec le plein soutien de M. Nicolas Hieronimus, a souhaité maintenir la fonction de Directeur Général Adjoint, fonction qu'a exercée M. Nicolas Hieronimus auprès de lui depuis 2017. C'est Mme Barbara Lavernos, en charge à partir de février 2021 de la Direction Recherche, Innovation, Technologies, qui sera nommée Directrice Générale Adjointe au 1er mai 2021.

Commentant ces décisions, M. Jean-Paul Agon a déclaré : « À ma demande, le Comité des Nominations et de la Gouvernance a engagé très tôt un processus approfondi de sélection du nouveau Directeur Général, qu'il a mené de manière tout à fait exemplaire.

Nicolas Hieronimus est un leader inspirant qui a toutes les qualités pour assurer la Direction Générale du Groupe. Sa grande sensibilité aux besoins et attentes des consommateurs, sa parfaite compréhension de l'air du temps, son expérience en marketing de la beauté dans tous les circuits, pays et catégories, sa connaissance intime des marques du Groupe et sa capacité à fédérer et emmener toutes les équipes en font le meilleur candidat pour diriger L'Oréal. Nicolas Hieronimus est également parfaitement préparé compte tenu de son parcours exemplaire de plus de 30 ans dans le Groupe avec de grands succès, en particulier à la tête de L'Oréal Luxe. Depuis 3 ans, il joue un rôle clé à mes côtés en tant que Directeur Général Adjoint pour animer les divisions opérationnelles, tout spécialement dans la période de crise que nous traversons depuis quelques mois. Il a la pleine confiance du Conseil d'Administration et la mienne.

Par son parcours, ses compétences et ses qualités personnelles, Barbara Lavernos a toute légitimité pour occuper la fonction stratégique de Directrice Générale Adjointe. A travers cette nomination, c'est la Recherche qui est placée au plus haut niveau du Groupe, confirmant ainsi son rôle capital chez L'Oréal. Cette nouvelle Direction qui associe la R&I et les Technologies sera le creuset des futures grandes inventions du Groupe.

Ces évolutions s'inscrivent dans un esprit de grande continuité, auquel L'Oréal a toujours été attaché. J'ai la conviction que Nicolas Hieronimus conduira le Groupe vers de nouveaux succès, avec le plein soutien des 88 000 collaborateurs de la Maison.

En ma qualité de Président, je serai heureux de continuer à servir l'avenir de L'Oréal et poursuivre notre ambition de performance économique et financière et d'exemplarité environnementale, sociale et éthique. »

Ces changements prendront effet au 1er mai 2021 par décision du Conseil d'Administration tenu à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société du 20 avril 2021 ; Assemblée qui sera notamment appelée à nommer M. Nicolas Hieronimus en qualité d'administrateur et à approuver la politique de rémunération correspondant à cette organisation.

Nicolas Hieronimus

Diplômé de l'ESSEC en 1985, Nicolas Hieronimus rejoint L'Oréal en 1987 en tant que Chef de produit. Il devient Directeur Marketing des Laboratoires Garnier en 1993. En 1998, il part diriger la Division Garnier/Maybelline au Royaume-Uni. En 2000, il est nommé Directeur Général de L'Oréal Paris France, puis Directeur Général International de L'Oréal Paris. En 2005, il prend les rênes de L'Oréal Mexique. En 2008, Jean-Paul Agon le nomme Directeur Général de la Division des Produits Professionnels. En janvier 2011, il est nommé Directeur Général de L'Oréal Luxe, fonction qu'il a assurée jusqu'à fin 2018. En 2013, il devient Directeur Général des Divisions Sélectives (Luxe, Cosmétique Active, Produits Professionnels). Il a été nommé Directeur Général Adjoint, en charge des Divisions en mai 2017.

Barbara Lavernos

Ingénieur de formation, diplômée de l'École des Hautes Études d'Ingénieur en génie chimique (HEI France), Barbara Lavernos a rejoint L'Oréal il y a 29 ans comme acheteur à l'usine d'Aulnay, avant de prendre la Direction des Achats de l'usine maquillage et parfums d'Ormes. En 2000, elle devient Directrice de l'usine de Rambouillet. En 2004, Barbara Lavernos est nommée Directrice Générale des Achats du Groupe. Elle prend ensuite la Direction Générale du Travel Retail au niveau mondial. En 2014, Jean-Paul Agon la nomme Directrice Générale Opérations et membre du Comité Exécutif. Elle est responsable de l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la conception packaging, les achats et la production jusqu'à la supply chain au niveau mondial. Elle pilote également la stratégie globale des Technologies de l'Information (IT) du Groupe et dirige les équipes informatiques au niveau mondial dans le cadre du projet de transformation Beauty Tech. Barbara Lavernos deviendra, en février 2021, Directrice Générale Recherche, Innovation, Technologies.

À propos de L'Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 36 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 29,87 milliards d'euros et compte 88 000 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, les salons de coiffure, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce.

L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l'innovation et ses 4 100 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable à l'horizon 2030, associant l'ensemble de son écosystème pour une société plus inclusive et durable.

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

