L'Oreal : L'Oréal annonce une nouvelle organisation de Zones géographiques

Clichy, le 4 novembre 2020 - L'Oréal a décidé de changer le périmètre géographique de certaines de ses Zones à la suite du départ de Jochen ZAUMSEIL, Président de la Zone APAC, qui a exprimé le souhait de prendre sa retraite au 1er janvier 2021.

Afin d'accorder davantage de cohérence à chaque Zone, en particulier en termes de comportement consommateur et de maturité de marché, de créer les conditions d'une transformation transverse de l'organisation et de maximiser la croissance, les décisions suivantes ont été prises :

La Zone Asie du Nord rassemblera la Chine continentale, Hong Kong, Taiwan, le Japon et la Corée du Sud. Cette Zone sera dirigée par Fabrice MEGARBANE, en sus de ses responsabilités actuelles en tant que DG de L'Oréal Chine et membre du Comité Exécutif.

L'Asie du Sud et la Zone Moyen-Orient/Afrique du Nord seront unies pour créer la Zone SAPMENA (Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique du Nord). Cette nouvelle et importante Zone sera confiée à Vismay SHARMA, qui intègrera le Comité Exécutif de L'Oréal. De nationalité indienne, Vismay a rejoint le Groupe en Inde en 1994, où il a dirigé les Divisions Produits Grand Public et Produits Professionnels. Il a été nommé DG de L'Oréal Indonésie en 2012. Depuis 2016, il est le DG de L'Oréal Royaume-Uni et Irlande.

Une nouvelle Zone Afrique subsaharienne sera confiée à Burkhard PIEROTH. De nationalité allemande, Burkhard a rejoint L'Oréal en 2017 après une expérience précédente chez Procter & Gamble. Sa première mission a consisté à transformer l'activité capillaire de la Division Produits Grand Public. Depuis 2018, il est le Directeur Général des Marchés Émergents pour la Division Produits Grand Public.

Par ailleurs, afin d'animer cette nouvelle organisation, de favoriser les synergies transverses et d'élaborer une stratégie de croissance globale, le Groupe a souhaité créer la fonction de Chief Global Growth Officer, à qui tous les Présidents de Zones ainsi que l'activité Travel Retail seront rattachés. Cette fonction sera confiée à Frédéric ROZE, actuellement Président de la Zone Amériques et membre du Comité Exécutif.

Nicolas Hieronimus souligne : « Cette nouvelle organisation nous apportera plus d'agilité et de leviers pour accélérer notre croissance, en particulier dans de nouvelles régions à haut potentiel ».

Commentant ces nominations, Jean-Paul Agon a déclaré : « Je tiens avant tout à saluer le remarquable parcours de Jochen Zaumseil au cours de ses 37 années de carrière chez L'Oréal, et en particulier le formidable travail qu'il a mené à la tête de la Zone APAC depuis 4 ans, qui a cru de 70% au cours des quatre dernières années. Je l'en remercie chaleureusement, et lui souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape de sa vie.

Cette nouvelle organisation nous permettra de répondre encore mieux à la diversité de nos consommateurs et de leurs attentes, en leur apportant des produits et services adaptés à leurs réalités locales, partout où ils se trouvent. Ainsi, plus que jamais, le Groupe poursuit son objectif de Créer la Beauté qui fait avancer le monde. »

Ces nominations prendront progressivement effet à compter du 1er janvier 2021.

