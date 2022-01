L'Oreal : L'Oréal dévoile ses dernières innovations Beauty Tech à l'occasion du CES 2022

L'ORÉAL DÉVOILE SES DERNIÈRES INNOVATIONS BEAUTY TECH À L'OCCASION DU CES 2022 :

LA RÉINVENTION DE LA COLORATION CAPILLAIRE GRÂCE À DEUX NOUVELLES PROUESSES EN MATIÈRE DE DESIGN POUR L'UTILISATEUR DESTINÉES À TRANSFORMER L'EXPÉRIENCE DES CONSOMMATEURS À DOMICILE ET DES PROFESSIONNELS DANS LES SALONS DE COIFFURE

Coloright et Colorsonic, parmi les lauréats des « CES Innovation Awards » 2022, réinventent l'expérience consommateur

en matière de coloration capillaire grâce à de nouvelles prouesses en matière de design utilisateur

à la maison ou en salon

Aujourd'hui, à l'occasion du CES 2022, première conférence mondiale dédiée aux technologies destinées au grand public, le Groupe L'Oréal a dévoilé sa dernière innovation Beauty Tech pour réinventer toute la catégorie de la coloration capillaire : Colorsonic, un appareil portable et léger qui utilise un processus innovant et sûr pour mixer la coloration et l'appliquer uniformément, offrant ainsi aux consommateurs des résultats de coloration homogènes à domicile. Et Coloright, à destination des coiffeurs, un système de coloration connecté à l'intelligence artificielle qui s'appuie sur l'essayage virtuel pour projeter les nuances souhaitées et un algorithme permettant d'obtenir une couleur de cheveux personnalisée à la demande, avec plus de 1 500 possibilités de nuances personnalisées.

L'Oréal a l'histoire la plus ancienne de l'industrie dans la coloration capillaire puisqu'elle a inventé il y a plus de 100 ans la première formulation au monde de coloration synthétique inoffensive, créant ce qui est maintenant une industrie de 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, un siècle plus tard, l'entreprise révèle une fois de plus son leadership en matière de coloration capillaire en transformant l'industrie grâce à deux innovations révolutionnaires portées par une technologie de pointe et la plus précise des formulations.

« Notre expérience solide et notre leadership centenaires en matière de coloration capillaire ont permis à nos chercheurs, data scientists et ingénieurs Tech de revisiter et réinventer complètement l'expérience de la coloration capillaire à la fois à domicile avec Colorsonic, un appareil unique conçu pour l'utilisateur, réutilisable, permettant un résultat de coloration capillaire vibrant de précision ; et pour les coiffeurs avec Coloright, l'expérience la plus personnalisée et avancée dans les salons de coiffure pour obtenir les résultats recherchés de coloration capillaire et ce, partout dans le monde. Le leadership de L'Oréal en matière de Beauty Tech nous permet de repousser les limites de la technologie augmentée par la science pour des percées dans des expériences de beauté plus personnalisées, inclusives et durables », a déclaré Barbara Lavernos, Directrice Générale Adjointe en charge de la Recherche, de l'Innovation et de la Technologie du groupe L'Oréal.

Lorsque la pandémie de COVID-19 a entraîné la fermeture temporaire de nombreux salons, l'utilisation de la coloration à domicile a augmenté de 6%. Pendant cette période, les consommateurs ont été confrontés aux difficultés d'un processus de coloration à domicile qui n'a presque pas évolué depuis des décennies, à savoir de la teinture pour cheveux salissante et de la complexité d'appliquer la coloration à des endroits difficiles à atteindre.

Développé en réponse à ces besoins des consommateurs et perfectionné pendant cinq ans, Colorsonic se base sur un mécanisme de mélangeur personnalisé qui combine une quantité précise de révélateur et de formule afin de créer une coloration pour cheveux. La machine distribue ensuite la bonne dose de coloration et l'applique sur les cheveux grâce à un embout oscillant dont les poils se déplacent en zigzag afin de la répartir uniformément sur les cheveux. En cinq étapes, le consommateur peut :

Choisir une coloration parmi les 40 teintes proposées sur le site de Colorsonic. Le kit de coloration sans ammoniaque est expédié directement à domicile. Charger la cartouche de couleur dans l'appareil pour un mélange de couleurs à la demande. La couleur et le révélateur sont séparés jusqu'à la mise en marche de l'appareil, ce qui est essentiel pour préserver la couleur et la garder fraîche. Se brosser des racines aux extrémités pour une application uniforme de la couleur. L'embout oscillant - spécialement conçu pour éviter les fuites, la saturation excessive et l'égouttement - se déplace 300 fois par minute pour couvrir efficacement et rapidement les cheveux. Un accessoire est également inclus pour celles et ceux qui ont les cheveux longs (longueur d'épaule ou plus). Attendre 30 minutes. Puis rincez, coiffez, partez. Retirer la cartouche de l'appareil et stocker la couleur restante, pour des retouches faciles à tout moment. Le système de cartouche permet à Colorsonic de stocker la couleur restante pour les futures retouches et pour couvrir les cheveux blancs.

« Après des années de recherche et de développement, nous sommes ravis de dévoiler à l'occasion du Consumer Electronics Show de cette année des technologies qui modernisent l'expérience de millions de personnes dans le monde qui se colorent les cheveux à la maison et en salon », a déclaré Guive Balooch, Directeur du Tech Incubateur de L'Oréal. « Notre objectif est de tirer parti de la science et de la technologie pour résoudre des problèmes séculaires pour les consommateurs, et Colorsonic est un parfait exemple du pouvoir d'innover pour les consommateurs en innovant avec eux. »

Le dévoilement de Colorsonic s'inscrit dans la continuité de l'engagement de L'Oréal à offrir des expériences de beauté personnalisées exceptionnelles et respectueuses de l'environnement. Cet engagement se reflète par différentes caractéristiques :

Plastique recyclé post-consommation : Colorsonic est un appareil réutilisable avec une cartouche recyclable de formulation qui utilise moins de plastique par application que les boîtes de coloration capillaire à domicile.

Colorsonic est un appareil réutilisable avec une cartouche recyclable de formulation qui utilise moins de plastique par application que les boîtes de coloration capillaire à domicile. Gants réutilisables : Les colorations capillaires à domicile existantes incluent des gants à usage unique dans chaque boîte. Colorsonic remplace les gants à usage unique par des gants de haute performance qui peuvent être ré-utilisés jusqu'à 10 fois.

Les colorations capillaires à domicile existantes incluent des gants à usage unique dans chaque boîte. Colorsonic remplace les gants à usage unique par des gants de haute performance qui peuvent être ré-utilisés jusqu'à 10 fois. Emballage d'expédition allégé : L'appareil Colorsonic et les cartouches de couleur sont expédiés dans des emballages en papier recyclable certifié.

L'Oréal prévoit de commercialiser Colorsonic aux États-Unis à partir de début 2023.

L'Oréal dévoilera également une technologie qui modernise l'expérience de la coloration en salon.

En plus de transformer l'expérience de la coloration à domicile avec Colorsonic, L'Oréal se concentre tout autant sur la prochaine évolution de l'expérience de la coloration en salon. L'Oréal dévoilera également Coloright à l'occasion du CES 2022. Coloright est un système de coloration, à destination des coiffeurs, connecté à l'intelligence artificielle et qui crée une couleur de cheveux personnalisée à la demande. Il place l'innovation entre les mains des coloristes professionnels et personnalise l'expérience de coloration des cheveux en salon, porté par un algorithme breveté pour offrir des colorations plus précises.

La machine est équipée d'un lecteur, qui analyse le cheveu du client en mesurant les facteurs qui influencent l'efficacité de la couleur, notamment la couleur des cheveux, le pourcentage de cheveux blancs, la longueur et la densité, et d'un distributeur qui contient des billes sèches constituées de colorant capillaire, accompagnées de cartouches de bases de crème, de révélateurs et de diluants. Ensemble, ces composants distribués créent une recette personnalisée de coloration des cheveux. L'appareil extrêmement précis distribue tous les composants de la formule et, au total, Coloright est capable de fournir plus de 1 500 possibilités personnalisées.