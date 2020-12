L'Oreal : L'Oréal est reconnu leader mondial en matière de développement durable et reçoit un triple ‘A' du CDP

Clichy, le 8 décembre 2020 - Pour la cinquième année consécutive, L'Oréal a été reconnu comme leader mondial en matière de développement durable par le CDP. Cette organisation à but non-lucratif encourage les entreprises à publier leurs données environnementales et évalue leur performance en matière de développement durable ainsi que leurs efforts de transparence.

L'Oréal est la seule entreprise à s'être vu décerner cinq ans de suite un 'A' pour chacune des trois thématiques évaluées par le CDP : la lutte contre le changement climatique, la préservation des forêts et la gestion durable de l'eau. Au total, en 2020, plus de 9 600 entreprises ont partagé leurs données sur les impacts environnementaux, les risques et les opportunités via les questionnaires du CDP.

Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L'Oréal, a déclaré : « Ce triple A est une reconnaissance de notre engagement de longue date et du formidable travail effectué par nos équipes à travers le monde, aux côtés de nos fournisseurs et de nos partenaires. Pour la première fois cette année, dix entreprises figurent sur cette liste du Triple 'A'. Cela mérite d'être célébré. Un nombre croissant d'entreprises s'engagent dans cette puissante initiative. Toutes font un travail exceptionnel en matière de développement durable et font preuve de leadership pour faire face aux menaces sans précédent auxquelles le monde fait face. L'environnement n'est pas matière à concurrence : c'est une responsabilité collective que nous devons prendre très aux sérieux. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons changer le cours des choses. »

Paul Simpson, Président-Directeur Général du CDP, a déclaré : « Félicitations à L'Oréal pour son leadership et son engagement en faveur de la transparence environnementale. Le Groupe est la seule entreprise à avoir obtenu une place sur la liste des Triple A du CDP pendant cinq années consécutives. De plus en plus d'entreprises passent à l'action, ce qui est particulièrement impressionnant en cette année difficile marquée par la COVID-19. Les risques pour les entreprises liés au changement climatique, à la déforestation et à l'insécurité hydrique sont énormes, et nous savons que les opportunités d'action l'emportent de loin sur les risques impliqués par l'inaction. Notre liste Triple A rend hommage aux entreprises qui veulent pérenniser leur prospérité en prenant, aujourd'hui, les mesures nécessaires. »

Cette note est le résultat des objectifs ambitieux que s'est fixé L'Oréal et des actions menées pour réduire ses émissions de carbone, lutter contre la déforestation dans sa chaîne d'approvisionnement et améliorer sa gestion de l'eau. Fort d'un engagement profond en faveur du développement durable et de résultats tangibles, le Groupe a lancé en juin 2020 son nouveau programme de développement durable, L'Oréal pour le Futur, qui comprend une liste d'objectifs ambitieux sur le climat, l'eau, la biodiversité et les ressources pour la décennie à venir.

Le CDP a recours à une méthodologie précise et indépendante pour évaluer les entreprises. Il leur attribue une note de A à D - en fonction de l'exhaustivité des données fournies, de leur prise en compte et gestion des risques environnementaux, et de leurs bonnes pratiques en matière de leadership environnemental, notamment via la définition d'objectifs pertinents et ambitieux. Ceux qui ne divulguent pas ou qui fournissent des informations insuffisantes obtiennent la note F.

Pour plus d'informations : https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores



À propos du CDP

Le CDP est une organisation internationale à but non lucratif qui accompagne les entreprises et les gouvernements dans leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, préserver les ressources en eau et les forêts. Élu première source fournisseur de recherches sur le climat par les investisseurs, et travaillant avec des investisseurs institutionnels dont les actifs s'élèvent à US$106 milliards, le CDP sensibilise les investisseurs et les acheteurs pour encourager les entreprises à divulguer et à gérer leurs impacts environnementaux. Plus de 9 600 entreprises, représentant plus de 50 % de la capitalisation boursière mondiale, ont partagé leurs données environnementales via le CDP en 2020. À cela s'ajoutent les centaines de villes, États et régions qui ont publié leurs données, faisant de la plateforme du CDP l'une des sources d'information les plus riches au monde en matière d'actions environnementales menées par les entreprises et les gouvernements. Le CDP est un membre fondateur de la coalition We Mean Business.

Pour en savoir plus : https://cdp.net/en ou @CDP.



À propos de L'Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 36 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 29,87 milliards d'euros et compte 88 000 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, les salons de coiffure, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce.

L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l'innovation et ses 4 100 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable à l'horizon 2030, associant l'ensemble de son écosystème pour une société plus inclusive et durable.

Pour plus d'informations : https://mediaroom.loreal.com/

À propos du programme L'Oréal pour le Futur

Le nouveau programme de développement durable de L'Oréal, L'Oréal pour le Futur, a été lancé en juin 2020. Fort de résultats tangibles, le Groupe s'engage à inscrire ses activités dans les limites planétaires, c'est-à-dire ce que la planète peut supporter, conformément à ce que nous dit la science environnementale. L'Oréal met donc en œuvre un nouveau programme de transformation interne, avec des objectifs quantifiables, pour limiter l'impact de toutes ses activités sur le climat, l'eau, la biodiversité et les ressources naturelles. Ces nouveaux objectifs ne porteront pas uniquement sur l'impact direct du Groupe, mais ciblent également ses impacts indirects, liés à l'activité de ses fournisseurs et à l'utilisation des produits par ses consommateurs.

En matière de climat, l'objectif global de L'Oréal pour 2030 est de réduire de 50 % par produit fini ses émissions de gaz à effet de serre, tous scopes confondus. En tant que membre de l'initiative « Business Ambition for 1,5°C », le Groupe s'est également engagé à zéro émission nette d'ici à 2050. En 2025, tous ses sites auront atteint la neutralité carbone. Entre autres engagements stratégiques, L'Oréal s'est aussi engagé à recycler et réutiliser en boucle 100 % de l'eau utilisée dans ses procédés industriels d'ici à 2030, et 100 % des ingrédients de nos formules et des matériaux d'emballage bio-sourcés seront traçables et issus de sources durables d'ici la fin de la décennie, aucun ne contribuera à la déforestation.

Pour relever certains des défis environnementaux et sociaux les plus pressants auxquels le monde est confronté, L'Oréal alloue également 100 millions d'euros à de l'impact investing environnemental pour la régénération des écosystèmes et le développement de l'économie circulaire, et 50 millions d'euros à un fonds de dotation philanthropique pour soutenir les femmes en situation de grande vulnérabilité. Pour en savoir plus sur L'Oréal pour le Futur : https://www.loreal.com/fr/nos-engagements/pour-la-planete/

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

