L'Oreal : L'Oréal fait mieux qu'avant la crise grâce à un solide deuxième trimestre

Au 30 juin 2021, L'Oréal a réalisé un bénéfice net, part du groupe, de 2,36 milliards d'euros, soit une hausse de près de 30% sur un an. Le résultat d’exploitation s’établit à 2,988 milliards d’euros, et représente 19,7% du chiffre d'affaires, soit une augmentation de 170 points de base par rapport au premier semestre 2020. Le chiffre d'affaires est quant à lui en hausse de 20,7% à données comparables, à 15,19 milliards d'euros, dont +33,5% rien qu'au second trimestre, période portée par une croissance de 44,7% de l'Amérique du Nord. L'e-commerce progresse de 29,2%.



Sur deux ans, l'activité du géant des cosmétiques a augmenté de 6,6% à données comparables.



"L'Oréal a gagné des parts de marché dans toutes les Divisions et toutes les Zones géographiques, se réjouit Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal. Cette performance remarquable illustre la pertinence et le bon équilibre de notre modèle multi-facettes, en termes de présence géographique, de marques et de catégories".



"Au second semestre, nous allons poursuivre notre plan offensif de lancements de produits tout en investissant dans les moyens moteurs adaptés pour alimenter la croissance future et la désirabilité de nos marques. Nous restons plus que jamais confiants dans notre capacité à surperformer le marché et à réaliser une année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats", a ajouté le dirigeant.