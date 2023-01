L'Oréal annonce une prise de participation minoritaire, grâce à son fonds de capital-risque BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development), dans la start-up de micro-impression Prinker Korea Inc. Leurs produits et appareils de tatouages temporaires ont remporté plusieurs prix de l'innovation du CES (Consumer Electronics Show) ainsi que le prestigieux prix iF Design. Créée en 2015, Prinker Korea Inc a inventé et fabriqué le tout premier appareil numérique de tatouage non permanent, offrant aux consommateurs de nouvelles sources d'inspiration et de nouveaux moyens d'expression.



L'Oréal et Prinker ont collaboré pendant plusieurs années avant de dévoiler leur innovation primée par le CES 2023 : L'Oréal Brow Magic. Il s'agit du premier applicateur électronique portable de maquillage des sourcils permettant d'obtenir la forme précise souhaitée. Grâce à la réalité augmentée et à des algorithmes d'intelligence artificielle brevetés, l'appareil scanne le visage, fait des recommandations en fonction de sa physionomie et imprime en quelques secondes la forme de sourcil recherchée. Cette solution offre à la fois une tenue parfaite et un démaquillage simple.