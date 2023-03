L'Oreal : L'Oréal investit dans une entreprise de biotechnologie afin d'accélérer le développement d'ingrédients d'origine végétale pour une beauté durable

Ce nouvel investissement contribue au développement des Sciences Vertes

pour la création d'ingrédients alternatifs hautement innovants

L'Oréal annonce ce jour son investissement dans une entreprise dirigée par Geno, une société de biotechnologie, dont le but est de créer des alternatives durables à des ingrédients-clés pour les produits de beauté. L'Oréal la rejoint en tant que membre fondateur aux côtés de Unilever et Kao.

L'investissement, réalisé par BOLD, le fonds de capital-risque de L'Oréal, contribuera à la création de nouveaux ingrédients durables dérivés d'organismes vivants. Grâce à l'expertise biotechnologique de Geno, L'Oréal remplacera les ingrédients traditionnels par des alternatives biosourcées, telles que celles fabriquées à partir de sucres d'origine végétale. Ces nouveaux ingrédients seront utilisés dans divers produits L'Oréal, permettant à l'entreprise de faire un grand pas vers son objectif d'avoir des produits 100% éco-conçus et 95% des ingrédients de ses formules biosourcés, issus de minéraux abondants ou de procédés circulaires.

La biotechnologie est l'une des quatre disciplines des Sciences Vertes chez L'Oréal. Elle permet d'obtenir des ingrédients via la culture de micro-organismes ou de cellules végétales tout en respectant la biodiversité, les ressources naturelles et les écosystèmes aquatiques. Cet investissement contribuera à réduire l'empreinte environnementale de l'industrie de la beauté et constitue une étape importante dans la réalisation des engagements 2030 de L'Oréal pour le Futur.

« Chez L'Oréal, nous sommes convaincus que la science a le pouvoir de créer un monde meilleur, et nous nous engageons à utiliser notre expertise pour mener des changements positifs dans l'industrie de la beauté. C'est pourquoi nous avons fait des Sciences Vertes la pierre angulaire de notre Recherche », a déclaré Barbara Lavernos,Directrice Générale Adjointe en charge de la Recherche, de l'Innovation et de la Technologie chez L'Oréal. « Nous sommes ravis de nous associer à Geno, dont l'approche unique dans le développement d'ingrédients alternatifs issus de la biotechnologie correspond parfaitement à notre vision d'un avenir plus durable. En travaillant ensemble avec d'autres acteurs de la beauté, nous pouvons mettre à profit nos expertises et ressources collectives partout où nos efforts communs peuvent avoir un impact significatif ».

« Cette démarche répond non seulement à notre objectif d'offrir des solutions de beauté responsables et innovantes aux consommateurs, elle renforce également notre écosystème d'innovation en Amérique du Nord», a déclaré Sanford Browne, Président de la Recherche et de l'Innovation pour l'Amérique du Nord chez L'Oréal. « Cette démarche est un signal clair de notre volonté de collaborer avec des partenaires qui partagent notre engagement en faveur du développement durable et de la réduction de notre impact environnemental pour créer la beauté qui fait avancer le monde ».

« Accueillir L'Oréal au sein de cette incroyable équipe de grandes marques mondiales démontre l'importance et l'urgence de disposer de matériaux traçables, résilients et durables, à grande échelle. L'engagement de L'Oréal contribue à accélérer davantage l'objectif de Geno de réduire les émissions mondiales de carbone de plus de 100 millions de tonnes dans les années à venir en ciblant les marchés de matériaux à grande échelle. Nous sommes déterminés à aider L'Oréal à atteindre ses objectifs audacieux pour 2030, à savoir l'incorporation de 95 % d'ingrédients biosourcés dans ses formules et l'utilisation de matériaux d'emballage traçables et provenant de sources durables », a déclaré Christophe Schilling, Président Directeur Général, Geno.« Nous avons démontré qu'un impact à grande échelle est possible. La technologie de Geno a été développée dès le départ pour accélérer la transition des matériaux en fournissant des ingrédients durables à grande échelle, et ce partenariat est destiné à faire exactement cela pour l'industrie de la beauté et du soin. Cette coopération va propulser la mission de notre entreprise sur le plan mondial, ce qui est nécessaire pour répondre à la demande grandissante du marché pour des produits durables ».

À propos de L'Oréal

Depuis plus de 110 ans, L'Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d'être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 36 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L'Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d'efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.



Avec 87 400 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 38,26 milliards d'euros. L'Oréal s'appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 5 500 professionnels de la technologie et du digital, pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

Plus d'information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom

Àpropos de Geno

Geno (Genomatica, Inc.) utilise la biologie pour recréer des produits et des matériaux de tous les jours et accélérer la transition vers des matériaux durables. En réponse à l'urgence de la crise climatique, Geno développe et met à l'échelle des matériaux durables dérivés de matières premières végétales ou de déchets au lieu de combustibles fossiles. La technologie de Geno, développée au cours des 20 dernières années, permet aujourd'hui de commercialiser et de mettre à l'échelle des alternatives durables aux ingrédients et matériaux couramment utilisés dans plusieurs secteurs, notamment la beauté, l'habillement, l'automobile, l'entretien de la maison et les soins personnels, l'emballage ou encore l'alimentation ou les boissons. Geno travaille en partenariat avec des marques de renommée mondiale telles que Aquafil, Asahi Kasei, Lululemon, Unilever, Kao et L'Oréal.

Plus d'information surgenomatica.com.

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

