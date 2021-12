L'Oreal : L'Oréal reconnu par S&P pour sa performance exceptionnelle en matière de développement durable

L'Oréal a été reconnu aujourd'hui par S&P pour sa performance exceptionnelle en matière de développement durable, obtenant une solide notation ESG (Environnement, Social, Gouvernance) de 85 points sur 100, l'une des plus élevées au monde. Cette reconnaissance s'appuie sur un score de performance développement durable de 77 sur 100, combiné à un excellent Preparedness Score (+8). L'évaluation ESG de L'Oréal reflète la performance environnementale et sociale du Groupe, son engagement fort et la mise en place d'une stratégie de développement durable globale et ambitieuse. Cette notation souligne le leadership de L'Oréal, qui place les enjeux de développement durable au cœur de l'innovation produit. Selon S&P, « L'Oréal a démontré son engagement à faire avancer les normes environnementales du secteur par le biais de pratiques exemplaires en matière d'emballages durables. Le Groupe est également pionnier en ce qui concerne les principes de la chimie verte visant à améliorer le profil environnemental des formules de ses produits ». Il démontre sa capacité à se préparer et à s'adapter à des évolutions futures disruptives. Cette reconnaissance fait suite au prestigieux score 'AAA' en matière de leadership environnemental attribué, le 7 décembre 2021, par le CDP à L'Oréal pour la sixième année consécutive. « La reconnaissance de S&P pour notre performance ESG reflète notre capacité à mener nos activités et pérenniser notre réussite économique de manière responsable sur le plan environnemental et social. Chez L'Oréal, nous savons qu'il ne sera pas possible de prospérer dans une société qui n'est pas inclusive ou durable, et nous voulons montrer que le changement est possible. Grâce à des objectifs ambitieux à horizon 2030, nous accélérons notre transformation vers un modèle d'entreprise toujours plus durable », a déclaré Alexandra Palt, Directrice Générale - Responsabilité Sociétale et Environnementale et Fondation L'Oréal.

À propos de L'Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 35 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 27,99 milliards d'euros et compte 85 400 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, les salons de coiffure, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce.

L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l'innovation et ses 4 000 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. L'Oréal a défini d'ambitieux objectifs de développement durable pour le Groupe à l'horizon 2030 et souhaite offrir de l'autonomie à son écosystème pour créer une société plus inclusive et durable.

