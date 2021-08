L'Oreal : L'Oréal s'associe à clue, application dédiée aux cycles menstruels...

Clichy, 4 août 2021 - L'Oréal annonce un partenariat avec la femtech Clue, application dédiée aux cycles menstruels, afin d'enrichir les connaissances sur les liens entre la santé de la peau et les cycles hormonaux. Cette collaboration permettra de combiner l'expertise historique de L'Oréal et ses ambitions dans la beauté connectée, avec le leadership de Clue en matière de données sur le cycle menstruel grâce à ses 12 millions d'abonnés dans 190 pays. Par ailleurs, Clue collaborera avec la division de Cosmétique Active de L'Oréal et ses experts médicaux pour mettre au point des contenus scientifiquement informés sur les cycles hormonaux et la peau, qui viendront enrichir la documentation de Clue consultable sur Helloclue.com.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat stratégique avec Clue, un leader mondial de la femtech et des données au service de la santé. Nous sommes convaincus chez L'Oréal que l'innovation que nous apportons aux consommateurs en matière de beauté et de bien-être se situe au croisement de la science et de la technologie. Grâce à ce partenariat, nous voulons faire avancer l'innovation scientifique. Notre objectif est de mettre au point les meilleures routines de soins personnalisés pour les personnes de tout âge, depuis les premières règles jusqu'à la ménopause, en prenant en compte la santé de leur peau, ainsi que leurs aspirations de beauté et de bien-être », déclareBarbara Lavernos, Directrice Générale Adjointe Recherche, Innovation et Technologie chez L'Oréal.

« Notre division travaille en étroite collaboration avec des médecins du monde entier. Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de Clue, d'impliquer dermatologues, endocrinologues et gynécologues dans notre démarche consistant à vouloir mieux comprendre les incidences des cycles hormonaux et de répondre aux besoins des femmes en leur permettant de mieux prendre soin de leur peau », commenteMyriam Cohen-Welgryn, Directrice Générale de la division Cosmétique Active de L'Oréal.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec le numéro un mondial de la beauté pour faire avancer les connaissances des effets des cycles menstruels sur la santé de la peau »,

déclareAudrey Tsang, co-directrice générale de Clue. « Avec le suivi des règles, l'état de santé de la peau est le sujet le plus suivi par nos abonnés. Grâce aux vastes connaissances scientifiques de L'Oréal, nous pourrons apporter de nouvelles et précieuses informations à notre communauté ainsi qu'à l'ensemble des consommateurs sur un sujet aussi essentiel et leur permettre de faire des choix informés grâce à la science, à la technologie et aux données ».