L'Oreal : La valeur du jour à Paris L'OREAL s'offre une belle marque japonaise

L'Oréal progresse de 0,6% à 303,60 euros après la signature un accord en vue de l'acquisition de la société japonaise Takami Co. Le numéro un mondial des cosmétiques se renforce sur l'un de ses créneaux les plus porteurs, le luxe en Asie. Takami développe et commercialise sous licence les produits de la marque de soin de la peau Takami, appartenant au Docteur Hiroshi Takami, fondateur des deux cliniques dermatologiques éponymes à Tokyo.



À cette occasion, L'Oréal a également renouvelé pour une très longue durée le contrat de licence de marque avec le Docteur Takami et signé un contrat de collaboration avec les cliniques Takami. Cette acquisition devrait être réalisée dans les prochaines semaines.



La marque Takami, créée en 1999, est une marque premium de soin de la peau, experte du peeling, construite sur le savoir-faire des célèbres cliniques dermatologiques et esthétiques éponymes établies dans le quartier d'Omotesando à Tokyo.



Elle est notamment connue pour son produit iconique, le pré-sérum Skin Peel, aussi surnommé par les consommatrices asiatiques la " Little Blue Bottle ".



Présente majoritairement au Japon et dans certains pays d'Asie, notamment en Chine où elle jouit d'une forte attractivité, la marque fait l'objet d'une distribution omnicanale : principalement en e-commerce, en particulier par abonnement, ainsi qu'en distribution sélective.



La marque a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 50 millions d'euros en 2019 et poursuit sa croissance cette année malgré des conditions de marché difficiles affectées par le Covid-19.



Commentant cette acquisition, Cyril Chapuy, Président de L'Oréal Luxe, souligne : " Nous sommes très heureux d'accueillir dans notre portefeuille la marque Takami, dont la réputation en Asie est à la hauteur de la remarquable qualité de ses produits. Son expertise en matière de soins esthétiques de prestige et sa distribution omnicanale en font une marque très complémentaire au sein de L'Oréal Luxe. "