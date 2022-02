L'Oreal : Nomination au Comité Exécutif de L'Oréal

David Greenberg est nommé Directeur Général de L'Oréal USA, Président de la Zone Amérique du Nord, et membre du Comité exécutif de L'Oréal, avec prise d'effet immédiate. David succède à Stéphane Rinderknech, qui a décidé de poursuivre sa carrière en dehors du Groupe.

Actuellement Président de la Division des Produits Professionnels en Amérique du Nord, un puissant moteur de croissance, David Greenberg a passé plus de 28 ans chez L'Oréal où il a occupé différents postes à responsabilité dans les marchés, les divisions et les marques. Plus récemment, David a été le fer de lance de l'accélération et de la transformation du business model de la Division des Produits Professionnels en Amérique du Nord. Sous son mandat de cinq ans, David a supervisé le développement de SalonCentric, accéléré la croissance de l'activité sur de nouveaux canaux, et modernisé l'activité des produits professionnels, devenue digitale et omnicanale.

David a construit au cours de sa carrière sa connaissance et sa légitimité d'acteur de premier plan du marché de la beauté en Amérique du Nord. ll siège au Personal Care Products Council (PCPC), principale association professionnelle représentant les industriels de la cosmétique aux États-Unis, ainsi qu'à l'Industry Advisory Board of the Fashion Institute of Technology (FIT) School of Graduate Studies in Cosmetics & Fragrance Marketing & Management.

Avant son poste actuel, David a été Président de Maybelline, Garnier et Essie au sein de la Division des Produits Grand Public de L'Oréal USA pendant huit ans, et directeur marketing de la marque L'Oréal Paris pendant six autres années.

Au fil de sa carrière, David a également participé à l'identification, à l'intégration et à l'expansion mondiale de nombreuses acquisitions de marques américaines, y compris Pulp Riot, NYX Professional Makeup, Essie et Matrix. Connu pour sa capacité à développer et former des équipes fortement engagées, David a entrepris la transformation et la professionnalisation de la fonction RH en tant que Directeur des Ressources Humaines de L'Oréal USA en 2005, à l'époque sous la présidence de Jean-Paul Agon et Laurent Attal. David a passé quatre années couronnées de succès à la tête de la Division des Produits Grand Public de L'Oréal Mexique.

Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal, a déclaré : « Je connais David depuis de nombreuses années. David a été l'un des architectes de la conquête par L'Oréal du leadership du marché américain, et il assure la direction des entités dont il a la charge avec le même état d'esprit entrepreneurial et compétitif. Il forme des équipes avec talent. Je suis très fier de nommer le premier Américain à la tête de la Zone Amérique du Nord et de l'accueillir au sein du Comité exécutif de notre Groupe. La Zone Amérique du Nord est un de nos plus puissants moteurs de croissance et David est la bonne personne pour propulser notre équipe et notre activité vers de nouveaux sommets. »

David succède à Stéphane Rinderknech qui a connu un parcours long, varié et très réussi au Japon, en Corée du Sud et en Chine. Stéphane a été nommé Directeur Général de L'Oréal USA et Président de la Zone Amérique du Nord en 2019.

Nicolas Hieronimus a ajouté : « Je saisis ce moment pour remercier chaleureusement Stéphane pour ses contributions importantes à L'Oréal au cours des 20 dernières années, en particulier en Chine et récemment aux États-Unis, où il laisse une solide équipe qui continuera d'assurer notre succès en Amérique du Nord. »

Cette nomination prend effet immédiatement.

À propos de L'Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule mission : réaliser les aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d'être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 35 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux partagés à travers notre programme L'Oréal Pour Le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde, le meilleur de la beauté en matière de qualité, d'efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec 85 400 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 32,28 milliards d'euros. L'Oréal s'appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de 4, 000 chercheurs et plus de 3, 000 professionnels de la Technologie, pour inventer le futur de la beauté et devenir la force motrice de la Beauty Tech.

Plus d'information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom/



« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titre L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

