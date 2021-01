L'Oreal : Nomination au Comité Exécutif de L'Oréal, Blanca Juti est nommée Directrice Générale Communication & Affaires Publiques

Clichy, le 12 janvier 2021 - L'Oréal annonce la nomination de Blanca JUTI au sein du Comité Exécutif du Groupe en tant que Directrice Générale Communication & Affaires Publiques. Elle succède à Lucia DUMAS qui, après trois années chez L'Oréal, a décidé de poursuivre son parcours professionnel à l'extérieur du Groupe.

Blanca Juti rejoint L'Oréal avec plus de 25 ans d'expérience dans plusieurs industries de biens de consommation telles que la technologie, le divertissement et l'agroalimentaire. Forte d'un bilan reconnu en matière de marketing, de construction et de narration de marques, son expertise s'étend également à tous les aspects de la Communication et des Affaires Publiques, acquise en Europe, aux États-Unis, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique.

Blanca est anthropologue de formation, diplômée d'un Doctorat en Philosophie à l'Université de Cambridge et d'un MBA de l'Université de Dallas. Après 5 années passées à l'Ambassade Mexicaine en Finlande en tant qu'Attachée Culturelle, Blanca a rejoint le Groupe Nokia en 1998 au poste de Directrice de la Communication Corporate pour la zone Amérique Latine. Blanca a ensuite été nommée Directrice des Relations Investisseurs du Groupe Nokia. Elle a par la suite eu la responsabilité opérationnelle, en tant que Vice-Présidente Comptes Opérateurs Mondiaux, de comptes clients d'une valeur de 2 milliards d'euros, d'abord en Europe et en Asie puis en Amérique Latine, avant de devenir Vice-Présidente Marketing en charge de l'activité téléphonie mobile, soit 11 milliards d'euros à travers 150 pays.

En 2013, Blanca est devenue Directrice Générale de Marque chez Rovio, ce qui lui a permis d'acquérir une expérience précieuse dans l'industrie du jeu vidéo, avant d'être nommée Directrice Générale des Affaires Corporate au sein du Groupe Heineken en 2016. Dans ce rôle, elle s'est vu confier la direction transverse des départements de Communication, Affaires Publiques et RSE de l'entreprise. Rapportant directement au PDG, elle était à la tête d'une large équipe composée de 65 nationalités différentes.

Dotée d'une double nationalité Mexicaine et Finlandaise, Blanca parle plusieurs langues (dont l'Anglais, l'Espagnol, le Français, l'Italien et le Finnois), a eu l'occasion de mener des projets dans des marchés émergents (tels que le Brésil, la Chine et l'Inde), et a vécu et travaillé dans un grand nombre de pays sur différents continents.

Blanca va s'installer en France et prendra officiellement son poste de Directrice Générale Communication & Affaires Publiques à partir d'avril 2021.



